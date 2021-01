Giuliano manda un video d’amore a Rosalinda ma lei va in crisi: lo sfogo nella notte

La reazione di Rosalinda Cannavò al video di Giuliano, è stata parecchio fredda e distaccata. L’attrice in diretta al Grande Fratello VIP 5 ha fatto capire che questa situazione per lei non è chiara ma che affronterà tutto quando sarà fuori. Il pubblico però non ha potuto fare a meno di notare che la reazione della Cannavò al video del suo fidanzato, non è stata quella di una donna innamorata che non vede il suo compagno da 4 mesi. E la stessa attrice, ci ha riflettuto una volta finita la puntata, parlando anche con i suoi compagni di viaggio.

Giuliano nel video, per l’ennesima volta l’ha sostenuta, le ha dichiarato il suo amore. Sui social qualcuno ha insinuato che il messaggio del siciliano fosse però un altro: continua a dire di essere indecisa che poi mi lascerai fuori, non in diretta tv…Questo chiaramente lo possono sapere solo i diretti interessati. Ma sicuramente Rosalinda non ha avuto un sussulto rivedendo il suo fidanzato e una volta terminata la puntata, ne ha parlato con i suoi amici in casa.

I dubbi di Rosalinda sul suo fidanzamento con Giuliano

L’attrice tra l’altro ha fatto capire che avrebbe preferito avere un faccia a faccia con Giuliano che però a quanto pare aveva degli impegni di lavoro per cui non ha potuto raggiungere Roma, come ha sottolineato Signorini ( ci è sembrato anche con un velo di ironia, a dire il vero). Rosalinda anche dopo la puntata, si è poi sfogata così:

Quel dubbio che io sono l’abitudine, la certezza. Io sono la certezza per lui sai. Non voglio che siamo in un rapporto tra fratello e sorella perché ci conosciamo da 10 anni. Questo non mi basta e non lo vorrei mai. Noi abbiamo passato periodi davvero brutti e adesso voglio fare chiarezza. Andre non sto dicendo che non sono innamorata, altrimenti la scorsa estate non ci tornavo insieme, però ho questi dubbi.

Anche Dayane Mello le ha chiesto se ne volesse parlare ma Rosalinda ha deciso di evitare, chiudendo in modo abbastanza rapido l’argomento.