Lorella Cuccarini accusa Alessandra Celentano di bullismo: volano paroloni ad Amici 20

Era prevedibile che dopo lo scontro in sala prove tra Elena d’Amario e la maestra Alessandra Celentano, nella puntata in diretta di Amici 20, si sarebbe parlato del tema. E così è andata. Tutto è iniziato dalle parole di Lorella Cuccarini che tornata in studio, essendo guarita, può avere un faccia a faccia diretto con la maestra Celentano. Lorella spiega di esser stata lei a chiedere a Elena di andare in sala e di non aver trovato affatto scorretto il comportamento che la sua assistente ha avuto nei confronti della maestra Celentano. Ma ha lanciato anche altre accuse molto pesanti. Ha fatto notare che non gradisce vedere una sua allieva, piangere di continuo dopo le lezioni.

“Se un rapporto inizia a diventare tossico, io lo interrompo” ha detto Lorella spiegando che Rosa non andrà più in sala prove con la maestra Celentano ma che se si dovrà fare una coreografia, sarà lei a gestire le prove della sua allieva. Non finisce qui, la Cuccarini ha anche accusato la Celentano di fare del bullismo su Rosa, cosa che la maestra non ha accettato. La Celentano ha mantenuto una certa calma, nonostante le accuse, non volendo neppure confrontarsi con Elena. “Io parlo con il tuo superiore” ha detto la maestra, ritenendola una subalterna alla Cuccarini, e non avendo quindi nulla da dire. La maestra ha detto che il confronto lo avranno, ma solo in separata sede, in camerino, come è giusto che sia.

La lite tra Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini ad Amici 20

Maria de Filippi ha quindi cercato di far notare alla maestra Celentano che i suoi metodi sono parecchio discutibili e che anche in passato se n’è molo discusso. Le ha anche fatto notare che persino Tommaso, suo allievo, dopo le lezioni piange. “Meglio così, serve per formarsi” ha risposto la maestra aggiungendo tra l’altro di non aver mai visto in aula Lorella a fare le correzioni.

Insomma la Celentano non ha risparmiato altre frecciate, del resto da anni, da 20 anni, continua a essere sempre protagonista di questi dibattiti. Qualsiasi altro maestro, a parte rarissime eccezioni, si è beccato dalla Celentano accuse parecchio pesanti, in merito alla conoscenza della vera danza. Per cui nulla di nuovo sotto il sole. In principio era stato il collo del piedi di Agata, quest’anno è il piede rampino di Rosa il problema.