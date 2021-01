Un’ex concorrente cacciata dallo studio del GF VIP 5? Il comunicato ufficiale per smentire tutto

In questa edizione del Grande Fratello VIP 5 succede davvero di tutto. Ultima cosa, parecchio bizzarra, a pochi minuti dalla diretta. Il Grande Fratello e Alfonso Signorini hanno deciso di fare un comunicato per prendere le distanze da alcune indiscrezioni che sono state riportate oggi su diversi siti on line e testate. Ma la cosa che fa parecchio sorridere è che queste indiscrezioni ( sempre che ci si riferisca a esse) arrivano da Casa Chi. A lanciarle è stato Gabriele Parpiglia che lavora per la rivista Chi, diretta da Alfonso Signorini e che lavora per casa Chi, dove lo stesso conduttore, partecipa ogni settimana ( non sa quello che i suoi giornalisti diranno?). Questo succede quando si fa mettono le mani in pasta in mille cose e poi si perde il baricentro.

Sta di fatto che questa situazione, ha portato i produttori del GF a prendere le distanze, solo che, invece che spiegare come stanno le cose, si parla di notizia riportata dai media. Ma qualcuno la notizia l’avrà data, perchè non citare quel qualcuno?

Ma andiamo per gradi cercando di ricostruire questa vicenda.

Il comunicato del Grande Fratello VIP per smentire alcune voci circolate sui social

Tutto inizia appunto in una diretta su Instagram durante la quale Parpiglia spiffera questa cosa:

C’è una concorrente, ma non farò il nome, una ex concorrente che ora è fuori dalla Casa, che prima della diretta si… diciamo, prende energia cantando del rap, bevendo tanto vino. Beve da quando esce dai camerini fino allo studio . Diciamo che nei giorni scorsi le hanno dato l’ultimo avvertimento e dalla prossima volta, se non vediamo di nuovo seduta in studio, saprete chi è”. Gli autori le avrebbero dato un aut aut: o si presenta sobria in trasmissione o meglio non presentarsi proprio.

Per essere più preciso, fa anche una descrizione che non lascia dubbi sull’identità della persona:

Vi dico solo che è una molto rock, siede in seconda fila ed ha le treccine. Se la prossima volta non la vedete significa che ha deciso di non andare in più.

I riferimenti sono abbastanza evidenti, ma evitiamo di fare il nome.

Pochi minuti fa sui social, è arrivato il comunicato stampa del Grande Fratello VIP 5 ( con un tempismo tra l’altro impeccabile, a poche ore dalla diretta):

La produzione di #GFVIP e Alfonso Signorini smentiscono le indiscrezioni uscite su diverse testate online in merito al presunto comportamento inadeguato di un ex concorrente e negano categoricamente che sia in atto un qualsiasi provvedimento nei confronti di alcuno.

Ecco come dicevamo in precedenza, prima di parlare di diverse testate on line che hanno riportato la cosa, bisognerebbe forse partire dalla fonte, ma capiamo che per ovvi motivi, non sarebbe coerente. Poi tutto potrebbe essere, perchè in questa edizione del reality le contraddizioni non mancano, quindi magari il comunicato non si riferiva alle indiscrezioni di casa Chi ma ad altro. Qualcuno sa a cosa?

L’unica notizia di una qualche rilevanza degli ultimi giorni, che riguarda ex concorrenti potrebbe essere quella di Patrizia de Blank accusata di dare caramelle ai suoi vicini di posto, e di non rispettare quindi le norme anti covid ma nessuno aveva parlato di un provvedimento contro di lei…Avete altre ipotesi?