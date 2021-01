Giornata di aerei al GF VIP 5: c’è ancora chi dedica messaggi alla Gregoraci

C’è davvero gente che non sa come investire i suoi soldi visto che manda aerei per Elisabetta Gregoraci o forse ne ha così tanti da buttarli per un messaggio che avrebbe potuto mandarle via social, per dire…Vena un po’ polemica questo pomeriggio, in una giornata piena di messaggi aerei sulla casa del Grande Fratello VIP 5. Certo che ognuno può spendere il suo denaro come meglio crede, ma davvero mandare un messaggio a una concorrente uscita dalla casa da più di 40 giorni è parecchio imbarazzante, anche per gli stessi concorrenti che non sanno se ridere, sorridere, far finta di nulla o piangere. Il senso di tutto questo? Resta un mistero…Ma come dicevamo in precedenza, di aerei oggi sulla casa del Grande Fratello VIP ne sono arrivati diversi, con dolci messaggi anche per chi è ancora nella casa!

Aereo per Giulia Salemi e Tommaso Zorzi

Uno dei primi aerei arrivati era indirizzato a Giulia Salemi e a Tommaso Zorzi che hanno discusso in questi ultimi giorni. I fan dei due influencer li hanno invitati a non discutere, visto che si sono ritrovati una volta e che stavano ricostruendo il loro legame ( messaggio firmato anche da Matteo che dovrebbe essere il migliore amico di Giulia).

Aereo per Zelletta e Tommaso Zorzi

Poi un altro messaggio simpatico per Andrea Zelletta: “Croccantino ti affidiamo Tommu, mamme e fans”. L’ex tronista ha commentato: “Oramai sono diventato tuo padre capisci” scherzando insieme a Zorzi.

Un dolce messaggio per Rosalinda e Dayane Mello

E poi ci sono i fan delle #rosmello che ricordano alle due concorrenti che si sono conosciute a un provino e che forse il loro destino era già scritto, visto che poi sono diventate inseparabili.

Aereo per Stefania e Tommaso

I fan dei Zorzando si fanno sentire: “Zorzando je piacerebbe essere voi” scrivono i tanti fan della coppia tra le più amate di questa edizione. “Amore questi sono matti” ha commentato la conduttrice leggendo il messaggio aereo arrivato sulla casa.

Messaggio d’amore per Stefania Orlando

“Stefania Orlando ti amiamo noi quando tu non puoi” le hanno scritto i suoi fan.

Ma i messaggi aerei arrivati oggi sulla casa non sono finiti qui. Vi lasciamo a questo video riassuntivo per ammirare le dediche piovute dal cielo. Oggi l’azienda che lavora con questi aerei, ha fatto davvero il pieno, di sti tempi, non male.

Quale messaggio vi è piaciuto di più? Ricchissimo questo 27 gennaio 2021 per i concorrenti che non si sentiranno certamente soli…