Dayane Mello vs Giulia Salemi: è scontro la diretta del GF VIP 5 tra tradimenti e nomination

Ancora una volta sono le dinamiche delle nomination a causare, dopo la diretta del Grande Fratello VIP 5, discussioni in casa. Dopo la puntata del 29 gennaio 2021 è scontro tra Dayane Mello e Giulia Salemi. La brasiliana infatti, ha avuto da finalista il privilegio di scegliere chi votare, vedendo la situazione finale, dopo che tutti, tranne Pierpaolo, avevano fatto il loro nome. E così Dayane, per uno suo ragionamento personale, ha deciso di fare il nome di Giulia Salemi. Finita la puntata tra le due c’è stato un confronto. I toni si sono alzati e si è parlato di tradimento persino. Molti fan iniziano però a far notare che in queste discussioni, Giulia Salemi, cerchi sempre di passare da vittima ( come diceva anche Tommaso Zorzi in diretta). Per altri invece, sono i concorrenti che si approfittano della bontà di Giulia…

Ma andiamo a vedere che cosa è successo nel corso della nottata con la discussione tra Giulia e Dayane.

GF VIP 5 che caos tra Giulia Salemi e Dayane Mello: la litigata

Le parole di Dayane Mello:

Io so che tu potresti vedere questo come un tradimento ma vorrei spiegarti perché tengo a te. Io mi sono trovata due persone a cui tengo e Maria Teresa Ruta. Tu in questa casa hai dato tantissimo fino a un certo punto. Non abbiamo mai giudicato la tua relazione. Samantha e Carlotta sono due persone chiave per me. Io volevo nominare Zenga ma appena ho visto che tu hai detto che ‘Io preparo il terreno…’, a me non me ne frega niente delle nomination. Io ho messo te per salvare due amiche che sono state nel mio percorso.

E ancora:

Tu non saresti andata… non mi sentivo di votare Maria Teresa per la quarta volta. Samantha e Carlotta ci sono state per me. Tu avevi un voto ed io ho votato te per cercare di salvare le mie amiche. Non hai detto niente ma voglio dirti le cose in faccia. Hai paura di andare in nomination… io ci tengo a te e ti sto dicendo perché l’ho fatto.

Giulia però questa volta non gradisce le parole di Dayane Mello e cerca di spiegare il suo punto di vista arrivando anche a dire alla brasiliana che forse si sta alterando a causa del vino bevuto, non gradendo i toni usati nella discussione:

Dayane, ti giuro… un tempo ci sarei rimasta male per te ma adesso non mi tocca più. Hai fatto tutto da sola, non ti ho chiesto perché mi hai nominata, io non l’ho mai fatto. Tu mi hai voltato le spalle e mi hai tradito. Io ho escluso Tommaso perché nell’ultimo mese non mi ha mostrato amicizia. Perché ti scaldi e stai alzando la voce? Non ho detto niente… ma hai la coda di paglia che ti stai scaldando? Se io avessi paura mi metterei contro i più forti della Casa se avessi paura? Ero abbracciata con Rosalinda e mi hai detto che ti sto rubando la migliore amica.

E conclude: