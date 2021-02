Alessia Marcuzzi ha raccomandato Carlotta al GF Vip? La conduttrice sbotta sui social

Carlotta Dell’Isola è stata ufficialmente eliminata dal Grande Fratello Vip 5 ma su di lei si è aperta una vera polemica. Alessia Marcuzzi ha raccomandato la ragazza che era una sua protagonista a Temptation Island? Questa l’accusa che era stata rivolta alla presentatrice televisiva che ha poi prontamente replicato. “Io che raccomando Carlotta? Ma la follia! Ho conosciuto Carlotta a Temptation Island, non l’avevo mai vista prima. Finito tutto le ho scritto su DM perché mi faceva ridere e ci siamo viste. E’ stata chiamata al Grande Fratello Vip indipendentemente da me. Ma chi è questa che racconta ste buffonate?” sono state le parole di Alessia Marcuzzi. La conduttrice non ha affatto apprezzato i tanti commenti arrivati in questi giorni sui social. Ma del resto, non era la prima volta che si parlava di una sorta di raccomandazione per Carlotta. La concorrente del GF VIP 5, eliminata ieri, fa parte della scuderia di Francesco Facchinetti, suo manager. Non a caso, dopo la partecipazione a Temptation Island è stata anche ospite del Maurizio Costanzo e da quel momento, si è continuato a parlare di tutte queste “raccomandazioni”.

A quanto pare però non sono servite a molto; Carlotta in questa edizione del GF VIP 5 non ha convinto. Doveva essere la sua grande occasione ma l’ha persa. Ha però ricevuto la tanto attesa proposta di matrimonio. E Alessia Marcuzzi ha commentato!

Nello fa la proposta di matrimonio a Carlotta al GF Vip 5: la risposta di Alessia Marcuzzi

“Dici che non ti faccio mai le sorprese e ora sono qui. Voglio che tu sia la donna della mia vita. Amore, sono qui davanti a tutti e davanti ad Alfonso per chiederti: mi vuoi sposare?“ queste sono state le parole di Nello Sorrentino al Grande Fratello Vip 5 per la sua fidanzata Carlotta Dell’Isola. L’ex protagonista di Temptation Island ha finalmente chiesto la mano a Carlotta che ha risposto subito di sì. Tanta l’emozione di ieri per i due fidanzati ma anche per il pubblico del reality show, soprattutto per chi ha seguito la coppia durante il percorso a Temptation Island con Alessia Marcuzzi. E a proposito della conduttrice, lei non ha tardato a commentare la bella notizia.

Alessia Marcuzzi ha seguito la puntata del GF Vip e dopo la proposta di matrimonio di Nello, ha deciso di commentare quanto accaduto alla coppia cresciuta proprio grazie al suo programma Temptation Island. “Carlotta ha detto siiiiiii!!!! Evviva” ha scritto la nota conduttrice sui social network. “Alfò, ma a vedi che faccia disperata c’ha Nello“ ha poi continuato Alessia facendo notare l’emozione palese di Sorrentino sulla passerella del reality show. “Carlottina questa sera hai vinto comunque… Nello ti ha fatto la proposta che tanto aspettavi! Felice per voi” ha poi voluto aggiungere la Marcuzzi su questo momento speciale sui due ragazzi che lei conosce molto bene.