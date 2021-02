Nello chiede la mano a Carlotta al GF Vip 5 ma impazzano le polemiche: la verità sulla presunta bestemmia

Durante la puntata del Grande Fratello Vip 5 andata in onda ieri sera, lunedì 1 febbraio, sicuramente Carlotta Dell’Isola ha vissuto tante emozioni. E’ vero che ha dovuto abbandonare la casa per decisione del pubblico ma è anche vero che Nello Sorrentino le ha finalmente chiesto di sposarlo. Era da tempo che Carlotta sperava nella proposta del fidanzato che abbiamo conosciuto proprio insieme a lei a Temptation Island. Desiderio realizzato ma che sicuramente ha aperto un po’ di polemiche nei riguardi di Nello. Delle volte l’emozione gioca brutti scherzi e l’uomo è stato accusato di aver bestemmiato. E’ davvero così? Non proprio.

Nello Sorrentino emozionato al GF Vip 5: proposta a Carlotta ma si lascia sfuggire una espressione

Carlotta si è ritrovata in passerella sommersa da palloncini a forma di cuore ma il più emozionato forse era proprio Nello che non riusciva nemmeno a parlare, impappinandosi un po’ con le parole. Durante la proposta, Sorrentino si è lasciato andare ad una espressione che ha aperto dibattiti social e non poche polemiche. Il video ha fatto il giro del web e il futuro marito di Carlotta è stato accusato di aver bestemmiato in diretta nazionale proprio in un momento così importante. In realtà, ascoltando bene questi video si capisce che Nello non ha pronunciato una vera bestemmia ma piuttosto un’espressione colorita, causata dalla tensione. Sicuramente avrebbe potuto gestire meglio la situazione e soprattutto le parole ma certamente non ha bestemmiato.

Carlotta Dell’Isola si sposa con Nello: Sorrentino le fa la proposta al GF Vip 5

I video diffusi in rete bloccano tutte le polemiche sul caso della presunta bestemmia di Nello Sorrentino. Carlotta Dell’Isola può godersi il momento tanto atteso. Che cosa ha risposto la gieffina (ormai ex concorrente)? Ovviamente ha detto di sì. Adesso i curiosi fan della coppia che abbiamo conosciuto a Temptation Island non vedono l’ora di sapere tutti i dettagli sulle future nozze. Non ci resta che attendere che Carlotta e Nello inizino a spoilerare qualcosa ma prima facciamo riabituare la povera Dell’Isola alla vita fuori dalla casa!

Per chi se lo fosse perso, ecco il video incriminato

MA STASERA NON CI FACCIAMO MANCARE NIENTE PROPRIO #GFVIP pic.twitter.com/8G7ktxZSBB — Trash Italiano (@trash_italiano) February 1, 2021

Auguri ragazzi!