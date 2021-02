Alda d’Eusanio cacciata di peso da La vita in diretta: il retroscena al GF VIP 5

Forse non tutti ricordando di quando Alda d’Eusanio venne cacciata da La vita in diretta e quindi anche da altri programmi Rai, nel suo ruolo di opinionista. Alda per molti anni è stato amatissimo volto della rete, conduceva, a proposito di giovanissimi, anche un programma molto seguito e amato su rai 2. Ma ci sono stati dei momenti difficili come quello che ha ricordato la conduttrice ieri nella casa del Grande Fratello VIP 5. Parlando con i suoi amici in casa, ha detto che può raccontare di questa storia, anche perchè se ne parlò in diverse sedi, non è un mistero. Lei però racconta nel dettaglio quello che successe quando fu letteralmente cacciata di peso, dallo studio di Rai 1.

I fatti risalgono al 2013. Al timone del programma per questa edizione c’erano Paola Perego e Franco di Mare. In studio si stava parlando della storia di Max Tresoldi, un ragazzo che si è svegliato dal coma dopo 10 anni e che – seppur bisognoso di continua assistenza – si era risvegliato e in qualche modo riusciva a comunicare anche con i suoi familiari. Alda aveva commentato questa storia, con delle parole che non sono piaciute a nessuno.

Alda D’Eusanio cacciata da La vita in diretta: il racconto al GF VIP 5

La conduttrice aveva detto:

Rivolgo un appello pubblico a mia madre: mamma, se dovesse accadermi quello che è accaduto a Max, ti prego, non fare come la mamma di Max. Quella non è vita. Scusatemi, dirò una cosa controproducente, come volete, ma tornare in vita senza poter essere più libero, indipendente, soffrire, avere quello sguardo vuoto… mi dispiace, no

Un suo parere è chiaro, ma forse indelicato nel momento in cui la D’Eusanio aveva commentato i fatti. Ancora oggi tra l’altro, a distanza di otto anni, parlare di queste tematiche non è semplice, anche se si fanno dei passi in avanti sul tema del suicidio assistito e altre dinamiche di questo genere.

Alda ha quindi raccontato che cosa successe nello studio di Rai 1.

Parlando con gli inquilini del GF VIp 5 ha svelato: