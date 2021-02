Amici 20, Aka7even pronto a immolarsi per Martina: la Pettinelli lo rimette a posto

All’età di Luca, tutti abbiamo fatto follie per amore, avremmo dato tutto per la persona che pensavamo di amare o che amavamo di quell’amore puro e ingenuo dell’adolescenza. Ed è chiaro aspettarsi che anche Aka7even, follemente innamorato di Martina, sia disposto a fare qualsiasi cosa per dimostrarle che è il principe azzurro che lei merita. Però a tutto c’è davvero un limite e quello che si è visto nel day time di Amici 20 in onda oggi, lo ha probabilmente superato. Per un semplice motivo. Aka7even aveva già fatto dei discorsi senza nè capo nè coda, parlando del banco da dare a Serena, solo perchè a rischio eliminazione c’era la sua fidanzata. In secondo luogo, senza neppure capirne il senso, ha deciso di mettersi da solo in sfida, di proporre alla produzione di essere lui a sfidare Serena al posto di Rosa o di Martina. La cosa bizzarra è la motivazione: non ha avuto neppure la forza di dire che lo stava facendo solo ed esclusivamente per Martina, per darle modo di restare ancora in gara. In questo modo non solo ha dimostrato di non credere alle potenzialità della sua fidanzata, ma anche di avere poco coraggio nell’affrontarla con le dovute motivazioni. Ha detto che lo stava facendo perchè deve mettersi in gioco, perchè vuole confrontarsi, perchè tanto uscire ora o dopo non cambia, perchè questa settimana ha dei pezzi forti.

Aka7even pronto ad andare in sfida contro Serena pur di salvare Martina

Con poche frasi ha messo in discussione l’importanza di quel banco per lui, visto che era pronto a rischiarlo pur di salvare Martina. Se ne andava anche in giro per casa co la spocchia ( ma non era tale) di chi pensa persino che la sfida la vincerà. Ma se ha tutta questa voglia di capire cosa si pensa fuori di lui, di capire cosa pensano discografici e produttori, perchè non chiedere una sfida con un altro cantante? Una domanda che ci poniamo ancora.

Tra l’altro fino a un mese fa, Luca non faceva altro che ricordare tutti i sacrifici che i suoi genitori hanno fatto. Sacrosante parole, per evidenziare appunto, quanto tutti credano in lui. Eppure sarebbe pronto a rischiare tutto per una ragazza che conosce da un paio di mesi.

Ma per fortuna ci ha pensato la Pettinelli ha mettere fine a questo scempio. E lo ha anche gelato: la sfida non si fa perchè mentre lui ha ottime possibilità di vincere persino Amici 20, le due ballerine che rischiano di andare in sfida a detta della Pettinelli, non hanno speranze di superare la seconda puntata del serale, sempre che ci arrivino.

La puntata si è chiusa con il razionale intervento di Alessandro volto a ricordare che questo gesto non è amore ma ben altro anche se Martina gli ha chiesto di non giudicare…