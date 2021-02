Caos al GF VIP 5 in casa non c’è pace: Andrea Zelletta al vetriolo contro Dayane Mello

Era prevedibile che la tregua sarebbe durata ben poco. Due settimane di pace nella casa del Grande Fratello VIP 5 ma solo apparente, in vista della tempesta. Cinicamente va detto, che se Dayane non avesse affrontato il lutto che purtroppo di porta ancora nel cuore, di cose ne sarebbero successe visto che la Mello, non ha peli sulla lingua e in casa, non tutti apprezzano le sue considerazioni. Tommaso Zorzi ad esempio, acerrimo nemico di Dayane, si è molto avvicinato a lei negli ultimi giorni e forse anche per questo non si aspettava tutti gli attacchi che nella diretta di venerdì ha visto. Il suo atteggiamento verso la brasiliana è molto cambiato, come è cambiato anche quello di Zelletta. In casa da ieri, regna un’aria davvero pesante. Due fazioni contrapposte: Giulia, Dayane e Pierpaolo contro Tommaso e Stefania, mentre gli altri tre concorrenti, Rosalinda, Andrea e Samantha cercano di mediare.

Ieri sera la festa in casa è andata malissimo, nonostante i colori e l’allegria del carnevale. Tommaso si è rifiutato di cucinare le lasagne mentre gli altri concorrenti invece si sono cimentati con le preparazioni suggerite dal GF VIP. E poi Zorzi e la Orlando, dopo qualche chiacchiera con gli altri, si sono ritirati nella loro stanza, per cantare insieme e divertirsi ma da soli, senza voler avere nulla a che fare con il resto del gruppo. In realtà a essersi allontanato è stato Tommaso ma Stefania lo ha seguito con piacere…

Dayane Mello e Giulia Salemi continuano a far notare i suoi atteggiamenti da persona cattiva, come ha detto l’influencer e perfida mentre la brasiliana si è allontanata anche da Zelletta. Lo stesso Andrea, dopo la diretta del venerdì sera del GF VIP 5, aveva fatto delle considerazioni molto forti sul percorso di Dayane. Ricordando che sta vivendo una situazione dolorosa e complicata, e che per questo le starà vicino, ha però sottolineato quello che è successo in casa da 5 mesi a questa parte…

Le parole di Andrea Zelletta su Dayane Mello

Ne ho sentite di ogni. Poteva evitare anche stasera, ma poi questa settimana che ha messo zizzania. Andava da Maria Teresa a dire le cose quando la scorsa settimana era la prima a fare certe cose e a non sopportarla. Dai, ste cose si vedono o le vedo solo io? Dai cavolo. Io ho nominato sempre Maria Teresa, ma l’ho sempre detto e sono stato coerente. Dicevo sempre che certe cose non mi tornavano cavolo dai. Però no, dopo divento pazzo e mi escono fuori dalla bocca cose che non voglio dire. Fino alla settimana ne diceva di ogni su Maria Teresa. Cambiare idea è così facile per lei?! […] Non mi piace il gioco che sta facendo

Dayane tra l’altro ha sganciato anche diverse bombe su Tommaso in queste ore, stringendo una nuova sacra alleanza con Giulia. Bisognerà adesso vedere se durerà fino alle fine, per queste due ultime settimane, o se ne vedremo ancora di ogni…