Amici Specials, nuova lite tra Aka7ven e Martina: questa volta c’entra Tommaso

E’ disponibile su Amazon prime Video il terzo episodio di Amici Specials. Cinquanta minuti di talk con Maria de Filippi e i ragazzi di Amici 20 protagonisti. Ad aprire il talk in questo terzo episodio del talent, è stato Tommaso che ha spiegato perchè ci tiene al serale e che cosa si aspetta ma non solo. Ha anche parlato dei rapporti umani che ha costruito in questi mesi e della sua bellissima amicizia con Martina. Un rapporto che li lega moltissimo e che è speciale anche per la ballerina, così speciale da mandare in crisi Aka7even. Il motivo? Alcune considerazioni fatte dalla sua fidanzata non sono proprio piaciute al cantante che, una volta rientrati in casetta ha deciso di affrontarla e chiederle il perchè di alcune sue scelte.

Ma facciamo un piccolo passo indietro.

Amici Specials: Martina manda di nuovo in crisi Aka7ven

Tommaso nella sua lettera ha scritto che ci tiene molto a Martina, che si sono in qualche modo scelti e che lui la capisce nonostante il carattere spigoloso che ha. Anche Martina è legatissima al ballerino e lo ringrazia per tutto quello che hanno fatto insieme. E quando Maria de Filippi le chiede chi le mancherebbe di più in caso di uscita, lei fa il nome di Tommaso, mandando quindi in crisi Aka7even che si aspettava, almeno in questa situazione, di essere preso in considerazione dalla sua fidanzata.

Rientrati in casetta, il cantante mostra tutto il duo disappunto e parla con gli altri che però gli fanno notare che c’era da aspettarselo, anche se non è normale. Ma Martina ha sempre avuto questo atteggiamento e Aka non poteva aspettarsi che sarebbe cambiato alla fine.

Quando Luca chiede alla ballerina di parlare, lei gli risponde che non ha nulla da dire e che non si può arrabbiare perchè per lei l’amicizia con Tommaso è fondamentale. “Mi si spezzerebbe il cuore se Tommaso uscisse” ha detto Martina parlando con il suo fidanzato e sottolineando che il rapporto di amicizia che ha con lui è qualcosa di unico.

A questo punto Aka7ven le chiede se dovesse uscire lui che cosa proverebbe: “Mi si spezzerebbe di più il cuore, ancora di più perchè sei stato fondamentale per me” dice Martina. La ballerina ribadisce che per lei Tommaso è speciale perchè prima di Amici non aveva mai avuto degli amici veri ed è per questo che ci tiene così tanto a lui.

La ballerina per l’ennesima volta risponde a tono ad Aka: “Devi cercare di cambiare modalità e mentalità non è la prima volta che te lo dico.”