Ad Amici 20 il premio Tim per Pippo Baudo è un trionfo team Arisa/Cuccarini

Nella puntata di Amici 20 in onda oggi su Canale 5 abbiamo scoperto il nome dei due vincitori del premio TIM. Come avrete visto, i ragazzi di Amici sono stati chiamati a esibirsi con un loro cavallo di battaglia sapendo che a giudicare sarebbe stato Pippo Baudo. E così sia cantanti che ballerini hanno scelto le loro coreografie e le loro canzoni migliori. E alla fine è arrivato il giudizio attesissimo di Pippo Baudo. Grande entusiasmo per i ragazzi anche perchè, oltre al riconoscimento molto importante, c’era anche in palio un premio in denaro di 5000 euro. Oggi, Elena d’Amario ha rivelato chi è il vincitore per il ballo e chi è il vincitore per il canto. Vediamo quindi il risultato che, vi anticipiamo per chi non ha seguito la puntata, ha visto il trionfo del team Arisa!

Amici 20 day time 26 marzo 2021: i vincitori del Premio TIM

Dopo le esibizioni di tutti i cantanti e di tutti i ballerini, Elena ha comunicato la decisione che ha lasciato un po’ interdetto il pubblico a casa. Infatti Pippo Baudo ha fatto il nome di Tancredi, che con la sua Las Vegas lo ha stregato e quello di Rosa per il ballo. I due allievi di Amici 20 sono rimasti parecchio sorpresi per la decisione di Baudo ma ovviamente il giudizio è suo e avrà avuto le sue ragioni per scegliere. Del resto come ci ricordava anche Rosa, Pippo Baudo ha scoperto Lorella Cuccarini e immaginiamo che la maestra Celentano, se ne avrà l’occasione, farà notare la cosa, ma non a vantaggio di Rosa, anzi…

I due allievi di Amici 20 sono rimasti comunque piacevolmente colpiti da questo risultato e hanno festeggiato insieme ai compagni. Grande gioia per il team Arisa/Cuccarini che ha trionfato in questa prova con ben due trofei nella squadra!

Rosa poi ha avuto modo di chiacchierare con Deddy raccontando che non se lo aspettava ma che era felicissima perchè immagina che anche a Lorella farà piacere visto che il premio è arrivato dal suo maestro!