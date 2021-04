Amici 20 anticipazioni 17 aprile 2021: un solo eliminato, spoiler

Che cosa vedremo nella puntata di Amici 20 in onda domani, 17 aprile 2021? Lo scopriamo ovviamente con le ricche anticipazioni che corrono veloci sul web dopo la registrazione della puntata di ieri. Un nuovo appuntamento quindi con il serale di Canale 5 ci aspetta domani ma, per i più curiosi, arrivano gli spoiler che ci permettono di conoscere il nome dell’allievo eliminato. Possiamo dirvi che nella puntata di Amici 20 che vedremo domani sera su Canale 5 ci sarà una sola eliminazione.

Per quanto riguarda gli ospiti, nella puntata di Amici in onda il 17 aprile, ci saranno Raoul Bova, che presenta la nuova fiction Buongiorno amore di cui sarà protagonista, e Loredana Bertè.

E adesso continuate la lettura solo se amate gli spoiler!

Amici 20 anticipazioni 17 aprile 2021: due allievi al ballottaggio

Come detto in precedenza anche in questa puntata ci sarà una sola eliminazione. Le sfide saranno ricche e molto interessanti. Stando a quello che si legge su Twitter, sarà una puntata molto importante per Deddy che si giocherà molto bene le sue carte. Sarà invece una serata difficilissima per Aka7even. Per l’ennesima volta infatti il cantante della squadra di Anna Pettinelli e Veronica Peparini non riuscirà a vincere le prove nelle quali viene schierato e questo lo manderà in crisi. Comprensibile capire chiaramente, lo stato d’animo del cantante che non ha mai preso un punto, deve essere una situazione certamente difficile da superare.

In ogni caso al ballottaggio finale arriveranno Tancredi, che sarà subito salvato e poi Martina e Deddy.

Ad attendere quindi l’esito per la nuova eliminazione, sono stati il cantante della squadra di Zerbi e la ballerina di Cuccarini e Arisa. Come sempre il verdetto è arrivato in un secondo momento per cui solo domani sera conosceremo il nome dell’eliminato anche se sui social, negli spoiler di Amici si parla di Martina come dell’allievo eliminato.

Per avere la certezza: appuntamento a domani sera con la nuova puntata di Amici 20.