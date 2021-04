Vera e Myrea tornano nel gruppo ed è caos: prima litigata per patatine e wurstel

Vera Gemma e Myrea Stabile ieri, hanno fatto il loro ingresso nel gruppo, si sono riunite agli altri naufraghi dopo alcune settimane di “isolamento”. Vera ha ritrovato Fariba e Ubaldo, con i quali ha instaurato un bellissimo rapporto e si è subito alleata con Beatrice. Myrea ha continuato a stare dalla parte della sua nuova amica, delusa dal gruppo che l’aveva votata senza pensarci troppo. Le due signore, che hanno vinto la prova ricompensa nella puntata dell’Isola dei famosi 2021 in onda il 15 aprile, hanno deciso poi con chi dividere il cibo. Ieri Vera, come ricorderete, aveva spiegato che con il cibo non si scherza e che avrebbero certamente diviso le uova e le patate con gli altri. Ma i wurstel e le patatine che hanno portato in spiaggia? Per quelle a quanto pare hanno scelto solo le persone a loro vicine. E così ad accettare l’invito sotto la tenda costruita da Brando sono stati Fariba, Paul, Beatrice e anche Ubaldo. Vera e Miryea avevano invitato anche Awed al banchetto, ma ha rifiutato. Stesso rifiuto da parte di Andrea Cerioli che però ha avuto qualcosa da ridire e ha alzato anche i toni.

E’ guerra sull’Isola dei famosi 2021: Vera e Myrea riportano il caos

Vera non ha gradito l’attacco di Andrea Cerioli che le ha fatto notare che con il cibo non si scherza. Gemma quindi si è difesa dicendo che non divide il cibo con le persone che hanno sparlato di lei e che hanno detto di tutto durante la sua assenza ed è per questo che ha fatto questa scelta. Cerioli ha alzato i toni, forse anche perchè rivestito del ruolo di leader della settimana, facendo notare che con la fame non si scherza e che questo non è un atteggiamento corretto.

Ma per Vera e Myrea, abituate ormai a cavarsela da sole senza nessuna difficoltà, le parole di Andrea non hanno cambiato le cose, almeno per il momento. Pioggia di critica anche su Beatrice, che secondo alcuni compagni ha subito cambiato bandiera; la bella modella si è detta libera di scegliere cosa vare visto che è stata nominata…