Ignazio Moser pronto per l’Isola dei famosi e Cecilia già soffre (Foto)

Ignazio Moser è l’ennesimo naufrago pronto a sbarcare in Honduras per l’Isola dei famosi e adesso che c’è la data ufficiale Cecilia Rodriguez posta la sua nostalgia (foto). Si vociferava da tempo dell’arrivo di Ignazio Moser nel reality show condotto da Ilary Blasi ma non c’era una data, sembrava non ci fossero conferme e in più c’è chi raccontava che Cecilia non l’avesse presa bene. La coppia ha già superato una crisi lo scorso anno, non sarà di certo uno sbarco sull’Isola di Canale 5 a mettere in agitazione uno dei due. La nostalgia però è già arrivata per la sorellina di Belen che poco fa sul suo profilo Instagram ha mostrato il cielo: “hasta donde nadie puede llegar” ovvero “fin dove nessuno può arrivare” dedicando tutto al suo companero. Tanti i messaggi affettuosi dei fan, al punto che c’è chi si chiede cosa sia accaduto di così grave.

IGNAZIO MOSER IL 29 APRILE SBARCA SULL’ISOLA DEI FAMOSI

C’è finalmente la data ufficiale per la partecipazione di Moser al reality in Honduras perché per qualche giorno l’ex gieffino è stato bloccato in Messico per un imprevisto, poi ha dovuto trascorrere la quarantena obbligatoria in isolamento, ma tra pochissimo sarà a tutti gli effetti uno dei naufraghi di questa edizione così particolare.

Chissà se il cuore di Cecilia Rodriguez trema vista la presenza di bellissime naufraghe sull’Isola o è solo la nostalgia. Già nella puntata di giovedì scorso altri naufraghi, gli Arrivisti, hanno creato un po’ di problemi ai Primitivi. Cosa accadrà adesso con l’ingresso di un nuovo concorrente, che di certo è molto seguito social e ha dalla sua parte i fan dei Rodriguez e i seguaci dei reality show?

Un’altra domanda è sulla data di chiusura del programma? Era prevista il 31 maggio ma con i nuovi ingressi la scusa potrebbe essere efficace per spostare tutto fino alla conclusione del palinsesto.