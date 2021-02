Amaro sfogo di Ignazio Moser sui social: “Io e Cecilia siamo stati derubati”

Bruttissime notizie per Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. Duro sfogo della coppia poche ore fa sui social con un’amara notizia da comunicare a tutte le persone che li seguono con affetto. Ignazio e Cecilia purtroppo sono stati derubati. Raccontano qualcosa nelle loro storie, ovviamente rammaricati di quanto successo. I fatti risalgono al sabato ma solo ieri sera Ignazio ha voluto condividere con le persone che lo seguono la sua rabbia. A prescindere dal valore degli oggetti portati via, la cosa che turba maggiormente chi subisce un furto è chiaramente sapere che nella propria casa ci sono stati degli estranei che hanno messo mani ovunque.

Capita sempre più spesso ormai, sia ai personaggi noti che alla gente comune, di venire spiati sui social per cercare di capire quando si può agire. Una conseguenza dell’era troppo “localizzata” in cui viviamo.

Lo sfogo infuocato di Ignazio Moser sui social:

Purtroppo sabato scorso siamo stati derubati. Degli scarti della società sono entrati in casa nostra ribaltando casa e rubando di tutto e di più. Ovviamente il mio augurio per voi è di spendere tutta la refurtiva in medicine per voi e per i vostri cari. Sperando che le medicine non bastino perché non esiste giustificazione al mondo per fare una cosa del genere, per derubare le persone, per violentare le persone nella loro intimità casalinga