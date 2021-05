Tancredi deluso da Arisa dopo Amici 20? Il gesto social

Nelle ultime ore Tancredi è tornato sui social e ha ringraziato le persone che lo stanno seguendo e sostenendo in questo percorso. Si è preso del tempo per stare con la sua famiglia ma da ieri è tornato a usare il suo profilo instagram per aggiornare gli oltre 200 mila follower che fanno il tifo per lui e aspettano le sue nuove canzoni. Ed è proprio da qualche ora che si è accesa una piccola polemica in merito a un gesto che Tancredi avrebbe fatto. Pare che il cantante abbia smesso di seguire Arisa sui social. Dopo la semifinale di Amici 20, Tancredi avrebbe smesso di seguire quella che è stata la sua coach. Va detto che molti fan di Amici non hanno reputato questo gesto strano. Infatti secondi molti spettatori del talent di Maria de Filippi, Tancredi non è stato aiutato da Arisa nel suo percorso. La coach avrebbe puntato molto su Raffaele, mettendo in secondo piano Tancredi e questo avrebbe reso il suo cammino nella scuola più difficile, quando invece avrebbe potuto avere molte altre possibilità. In tanti quindi giustificato il gesto di Tancredi che del resto non era in nessun modo tenuto a mantenere dei contatti con la coach! Anche nei ringraziamenti che il cantane ha fatto su Instagram ieri, ci sono state bellissime parole per Maria de Filippi, per la produzione ma niente per Arisa, a dimostrazione del fatto che forse il cantante non ha apprezzato moltissimo quello che è successo nella scuola con la sua coach.

Va anche detto che nessuno ricordava se prima Tancredi seguisse Arisa ma sembrava una cosa scontata. E’ anche vero che la coach non segue il cantante, nonostante abbia detto più volte anche nelle puntate del day time, di aver visto le sue foto su Instagram.

Tancredi smette di seguire Arisa ma non solo

Stando a quello che riferiscono i più attenti, che non si perdono una mossa social dei loro beniamini, Tancredi avrebbe smesso di seguire anche altre persone che in qualche modo hanno fatto parte del suo percorso nel serale di Amici 20.

I fan del cantante infatti pensano che Tancredi abbia smesso di seguire anche Stefano de Martino e Stash! Tancredi non ha ancora commentato la notizia nonostante da ieri non si parli d’altro, almeno tra i suoi fan. Dirà qualcosa in merito? Vedremo.