L’Isola dei Famosi 2021: la promessa di nozze fra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez fallisce in diretta tv

Doveva essere una finale coi botti… e invece gli autori de L’Isola dei Famosi 2021 si sono visti sfumare sotto i loro nasi l’idea di punta messa in scaletta. A cosa ci riferiamo? Alla doppia sorpresa che il reality show di Canale Cinque ha deciso di ideare per l’ultimo giorno di vita selvaggia di Ignazio Moser. Il giovane ha avuto la possibilità di incontrare di persona sulle spiagge di Cayo Cochinos la sua fidanzata Cecilia Rodriguez così da poterle dimostrare il suo affetto dopo oltre un mese di distanza forzata.

E, come previsto, i due si sono incontrati su una delle isolette sparse in quel di Cayo Cochinos: Ignazio Moser è stato invitato a leggere una letterina scritta dalla sua fidanzata, che poi è giustamente apparsa dalla vegetazione. I due si sono scambiati un po’ di effusioni e, fra una battuta ad una risatina, si sono riconfermati l’amore che provano l’un per l’altra. Ma il programma aveva pensato per loro ad un ulteriore passo… più che una riconferma, una vera e propria proposta.

L’Isola dei Famosi 2021: la promessa di nozze fallita fra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez

Infatti, stando a quanto raccontato nei suoi ultimi confessionali, Ignazio Moser ha maturato il fatto che l’amore che prova per Cecilia Rodriguez è davvero molto forte e per questo ha velatamente annunciato di voler consolidare questa unione con un matrimonio (e magari anche dei figli). Una faccenda che gli autori de L’Isola dei Famosi 2021 non si sono di certo lasciati scappare; proprio in occasione della reunion fra i due giovani amanti, Ilary Blasi ha invitato Ignazio Moser a scavare nella sabba per rinvenire una strana scatola di legno contenente un dono. Ignazio Moser pronto per l’Isola dei famosi e Cecilia già soffre (Foto)

Questo dono – trovato e mai concretamente mostrato a favore di camera – era un anello con cui su spinta della conduttrice Ignazio Moser avrebbe dovuto siglare in diretta tv la promessa di matrimonio con la bella Cecilia Rodriguez. Nonostante fosse tutto bello e apparecchiato, però, i due ragazzi hanno preferito declinare il regalo lasciando Ilary Blasi senza parole.

Rispedito al mittente l’anello, Ignazio Moser ha spiegato che ha già troppo spettacolarizzato il suo amore per Cecilia Rodriguez (riferendosi a quanto accaduto nella casa del Grande Fratello VIP) e che dunque almeno per la proposta di matrimonio si voleva riservare la cosa per un momento un po’ più intimo e certamente lontano dai riflettori di un network televisivo.