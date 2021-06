A Love Island Italia è tempo di fare i bagagli: prima eliminazione

Si procede con gli episodi della prima stagione di Love Island Italia. Siamo arrivati all’episodio 12 e di cose ne sono successe in questi dieci giorni. Il reality è partito il 7 giugno su Real Time e Discovery Plus e procede con ottimi risultati soprattutto per quello che riguarda lo streaming. Non ci sono invece buoni riscontri per le puntate in onda in chiaro, su Real Time, dove Love Island macina ascolti deludenti ( format a parte, pensare che i giovanissimi siano davanti alla tv alle 20,20 è parecchio bizzarro). In ogni caso per i lovers di Love Island Italia l’avventura continua.

Vi abbiamo raccontato ieri che si sono formate nuove coppie, altre sono esplose. Non solo. Il pubblico a casa è stato chiamato a fare delle scelte votando sull’app, salvando le coppie che devono andare avanti e bocciando quelle meno amate. E’ stata Giulia de Lellis a leggere il verdetto dopo il voto del pubblico. Siete curiosi di scoprire come è andata?

Love Island Italia: c’è la prima eliminazione

Il pubblico ha deciso che la coppia meno interessante è quella formata da Giulia e da Christian. Il giovane insegnante di Zumba si era messo in gioco nelle prime giornate in villa scegliendo Cristina con la quale sembrava aver instaurato un grande feeling. La cosa poi non ha però funzionato. Nonostante questo, i lovers hanno pensato che Christian meritasse di restare.

Giulia invece non si è approcciata a nessuno. Solo negli ultimi giorni aveva manifestato un certo interesse per il nuovo arrivato, Yuri, che però ha pensato che lei lo avesse scelto solo perchè aveva appunto paura di lasciare il gioco, non essendosi legata a nessuno. E forse anche gli altri lovers l’hanno pensata come lui visto che alla fine hanno deciso di far tornare dritta in Italia proprio Giulia. La lovers dai capelli rossi ha salutato in lacrime i suoi amici, in particolare Cesare e Cristina e poi ha lasciato la villa di Love Island. Per Giulia questa avventura finisce così!