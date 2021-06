Love Island Italia una settimana dopo cambia tutto: i nuovi equilibri in villa

Siamo arrivati all’episodio numero 11 di Love Island Italia e nella villa spagnola sta succedendo davvero di tutto. I primi episodi, e quindi le prime settimane passate in casa dai protagonisti, hanno regalato non pochi colpi di scena. Le prime coppie che si erano formate pochi giorni dopo l’inizio del programma condotto da Giulia de Lellis, già non esistono più ma siamo ancora a meno della metà del viaggio, e tutto potrebbe accadere. Quali sono gli attuali equilibri nella villa di Gran Canarie e chi potrebbe rischiare di restare molto deluso da un altro lovers? Scopriamolo con le ultime news…

Love Island Italia 2021 undici episodi dopo: che cosa sta succedendo?

Avevamo lasciato Giulietta molto vicina a Cesare. Tra i due c’erano stati baci appassionati e un feeling unico. Ma questa coppia non esiste più per volere di lei. Giulietta infatti ha scelto Denis, il giorno in cui sono state rifatte le coppie. Ma il giovane ha manifestato la sua convinzione di voler puntare tutto su Monica, senza cambiare idea per il momento. E così mentre Cesare si è buttato sulla nuova bombshell arrivata in casa, Yulia, Giulietta ha deciso di conoscere anche Manuel e tra i due ci sono stati dei baci. Manuel però è a sua volta interessato a Yulia e non si vuole precludere nulla. Mary che avrebbe voluto conoscere Manuel alla fine si è allontanata dal ragazzo e si è invece avvicinata ad Antonino che sembrava fare coppia fissa con Cristina. Il giovane siciliano però alla fine ha cambiato via, si è perso strada facendo. Sembra annoiarsi con Cristina e medita di interrompere tutto. La ragazza non se lo aspettava e ci resta malissimo. Le altre lovers provano a consolarla, non è però facile!

Tra Giulia e Yari c’era stato un iniziale avvicinamento ma il giovane influencer ha avuto la sensazione di essere una scelta forzata per la bella rossa e così ha invertito la rotta. Yari si è ritrovato a consolare Cristina, delusissima da quello che le è successo. Tra i due potrebbe nascere qualcosa?

Lo scopriremo nelle prossime puntate di Love Island Italia 2021, una coppia sembra essere a rischio eliminazione, chi lascerà la villa? Vi ricordiamo che il programma è disponibile su Discovery Plus in streaming e in chiaro su Real Time alle 20,20.