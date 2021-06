Love Island Italia si formano le prime 2 coppie: dureranno?

E’ iniziata lunedì la nuova avventura televisiva targata Discovery . In streaming e poi in tv su Real Time, Love Island Italia è già al suo quinto episodio ( uscirà oggi il sesto). E dopo le prime giornate un po’ moscette nella casa di Gran Canaria, gli animi si sono scaldati e di cose ne stanno succedendo. Si sono infatti formate già due coppie dopo il quinto episodio del nuovo programma di Real Time che potrete vedere in streaming sulla piattaforma Discovery Plus e poi in replica ma in realtà per la prima voltain chiaro, sul 31 del digitale alle 20,20. Dopo 5 intense giornate trascorse nella casa ( le registrazioni infatti seguono quasi in tempo reale quello che accade nella villa ) quattro ragazzi sembrano aver trovato l’amore. Ma chi sono e quanto dureranno questi idilli iniziali?

Love Island Italia 2021: la prima coppia Rebeca e Wolf

La bella milanese sembrava essere lanciatissima. Lei che amava i ragazzi di un certo tipo, molto incuriosita da Cesare, anche se il giovane ristoratore non l’aveva scelta, ha mollato il ragazzo che aveva fatto il suo nome alla prima occasione per cercare di corteggiare il bel toscano. Ma è bastato l’ingresso nella casa di un nuovo concorrente per cambiare tutto. Rebeca infatti si è fatta travolgere da tutta la spiritualità di Wolf e dal suo essere completamente diverso dagli altri. E Wolf si è lasciato trasportare nel mondo selvaggio di Rebeca. I due sembrano avere una straordinaria sintonia, almeno in questi primi giorni e sono la prima coppia ufficiale del programma.

Love Island Italia 2021: la seconda coppia Cesare e Giulietta

Il bel toscano ha notato sin da subito la timida Giulietta che in realtà non si era molto sbilanciata nella scelta. Ma Cesare da corteggiatore, sembra aver fatto le mosse giuste e tra i due, nonostante gli ostacoli del gioco, c’è stata da subito una certa sintonia sia mentale che fisica. Complice anche l’ingresso di Mary in casa, che ha scombussolato un po’ le cose, Giulietta e Cesare non hanno voluto che nessun altro si mettesse tra di loro e si sono lasciati travolgere dalla passione con baci notturni e coccole.

Quando dureranno queste prime due coppie nate a pochi giorni dall’inizio di Love Island Italia?