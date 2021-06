Love Island 2021, conosciamo tutti i protagonisti: 10 i concorrenti

E’ oramai tutto pronto per la messa in onda della prima edizione di Love Island. Il nuovo programma di Discovery andrà in onda il 7 di giugno, in via del tutto eccezionale alle 20.20 su Real Time con una puntata evento. Non sarà solo il debutto di questo programma tv ma anche di quello di Giulia De Lellis come conduttrice. Di che cosa si tratta? Dieci concorrenti single vogliosi di vivere l’amore a tutto tondo e nuovi sentimenti, si metteranno in gioco. Vivranno in una villa e dovranno formare delle coppie, che si potranno poi cambiare nel corso delle puntate. Chi rimarrà fino alle fine vincerà un montepremi in gettoni d’oro. Ma andiamo a conoscere meglio i protagonisti.

Love island, ecco tutti i concorrenti: chi sono e che cosa fanno nella vita i protagonisti

Abbiamo detto che i concorrenti sono dieci, cinque donne e cinque uomini. Non ci resta quindi che conoscerli meglio, uno per uno, anche per capire con chi “avremo a che fare” dal 7 giugno. Iniziamo quindi con le presentazioni. Vi raccontiamo quello che al momento si sa sui concorrenti di questa prima edizione di Love Island.

Love Island 2021: Antonino

ANTONINO ha 28 anni e viene da Palermo. E’ un pugile professionista tanto da aver vinto un campionato regionale ed essersi qualificato alle nazionali. E’ un ragazzo abbastanza determinato ma anche testardo e tanto vivace, da bambino era definito dai nonni come un piccolo terremoto.

Love Island 2021: Cesare

CESARE ha 27 anni ed è un ristoratore di Firenze. Ama la sua famiglia ed è anche un grande sportivo, appassionato di moto. Ad oggi è un ragazzo che ha intenzione di aprirsi a delle nuove avventure sentimentali ma ha messa un punto su una storia d’amore molto importante e lunga. Ha sofferto molto per essersi lasciato.

Love Island 2021: Christian

CHRISTIAN ha 23 anni e viene da Milano. Nella vita è un magazziniere ed un istruttore di Zumba. E’ nato in Italia ma la sua famiglia è originaria del Camerun. E’ solare nella vita e romantico nelle relazioni. Eppure non riesce a stare troppo con una ragazza, forse perché è permaloso ed orgoglioso.

Love Island 2021: Cristina

CRISTINA ha 23 anni e viene da Mantova. E’ una commessa ed insegnante di twerking. Ama il make up tanto da lavorare proprio in un negozio di trucchi. Lei sta cercando la relazione perfetta e piena di romanticismo, proprio come quella che vivono i suoi genitori.

Love Island 2021: Daniel

DANIEL ha 21 anni e viene da Carrara. E’ un impresario edile di origini rumene. Si è trasferito in Italia quando aveva due anni e ha iniziato a lavorare fin da ragazzino. Si definisce un dongiovanni ma suo padre invece vorrebbe vederlo coinvolto in una storia seria.

Love Island 2021: Denis

DENIS ha 24 anni, fa il modello e viene da Padova. Ha pure giocato a basket e in categorie importanti ma ha poi deciso di abbandonare proprio per amore. Peccato però che dopo sia stato lasciato. Vorrebbe intraprendere una relazione seria ma è anche un gran farfallone.

Love Island 2021: Giulia

GIULIA ha 23 anni e viene da Pesaro. Quando era piccola veniva bullizzata per via dei capelli rossi e delle lentiggini ma adesso sono proprio i suoi punti di forza. Attualmente non lavora e dice che, appena si innamora, diventa una vera sottona.

Love Island 2021: Monica

MONICA ha 24 anni e viene da Roma. E’ una imprenditrice, dopo la morte di suo padre ha iniziato ad occuparsi da sola dell’azienda di famiglia, complice la laurea in economia. Non ama i social network ed è in cerca di qualcuno che le faccia venire le farfalle nello stomaco.

Love Island 2021: Rebeca

REBECA ha 23 anni e viene da Milano. E’ una ragazza forte fuori e dolce dentro. Attualmente è disoccupata e non ha fiducia nei confronti dei ragazzi. Tutta colpa del suo ex. E’ però pronta a ricredersi proprio a Love Island.

Love Island 2021: Giulietta

GIULIETTA ha 23 anni, è di Alessandria ma vive a Milano per fare la modella. E’ una ragazza giovane ma ha già convissuto tanto da essersi sentita più grande dell’età che aveva. Adesso vorrebbe lasciarsi andare ad un amore adatto ai suoi anni e viverlo in maniera più serena e leggera.