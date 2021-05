Love island al via: come funziona il nuovo programma di Giulia de Lellis

Tutto pronto per l’esordio di Giulia De Lellis come conduttrice. La ex protagonista di Uomini e Donne amplia la sua vasta gamma di esperienze professionali con la presentazione di un nuovo programma tv. Ed infatti sarà debutto pure per Love island. Questo prodotto televisivo, già in onda in altri stati, lo vedremo a partire dal 7 giugno su Discovery Plus. In questo articolo cercheremo di capire come funziona il nuovo programma che condurrà Giulia De Lellis. Come avrete capito i sentimenti saranno i grandi protagonisti di questa nuova avventura che a molti potrebbe ricordare vagamente Temptation Island, presto in onda ma su Canale 5. Ma le differenze sono tante anche perchè i telespettatori saranno in qualche modo protagonisti, come la stessa Giulia ha svelato nei promo in onda proprio in questi giorni sia in tv che sui social.

Giulia De Lellis conduce Love Island: ecco di che cosa si tratta e come funziona il nuovo programma in onda su Discovery

Iniziamo subito con il dire che a Love island un gruppo di ragazzi e ragazze single vivranno tutti insieme in una bellissima villa. La location scelta per questa prima edizione tutta italiana di Love Island sono le isole Canarie. Giulia è partita proprio ieri per raggiungere il posto in cui starà per 40 giorni!

Essendoci un’isola protagonista, qualcuno sui social ha paragonato il programma a Temptation. I protagonisti parteciperanno all’esperienza televisiva per cercare e trovare finalmente l’amore della loro vita. Se così sarà potranno persino portare a casa un bel montepremi tutto in gettoni d’oro. Ovviamente non sarà un gioco da ragazzi perché ci saranno colpi di scena, emozioni e inevitabili litigi che terranno i telespettatori incollati allo schermo. In Love island tutti sia uomini che donne dovranno cercare di legare con gli altri partecipanti. Ognuno di loro però dovrà scegliere costantemente se rimanere in coppia con il partner già deciso inizialmente oppure cambiarlo andando a formare quindi una nuova coppia. Se un concorrente rimarrà fuori dalla coppia verrà eliminato dal programma. L’ultima coppia che riuscirà a rimanere fino alla fine nella villa vincerà. Ma molto spetterà pure al pubblico da casa che potrà condividere le preferenze tramite app e cambiare quindi anche gli equilibri che si sono creati nel corso dei giorni.

Doppio debutto per Discovery con Love island e la conduzione di Giulia De Lellis: le parole della presentatrice

Chi segue Giulia De Lellis sa bene che l’esperta di tendenze voleva condurre un programma tv già da un po’ di tempo. Adesso si dice prontissima per Love Island. “Sarò me stessa, spontanea. Consigli ai partecipanti? Meglio di no visto le mie esperienze” ha affermato ironizzando sulle sue storie d’amore. La curiosità cresce ma ci toccherà attendere il 7 di giugno per scoprirne di più.