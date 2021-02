Per Giulia de Lellis dopo il cinema arriva il primo programma da conduttrice

Un periodo davvero d’oro per Giulia de Lellis che sta portando avanti tantissimi progetti in questo ultimo anno. La vedremo presto anche la cinema, con la speranza che si possa tornare nelle sale il prima possibile, per la prima volta come attrice, anche se in realtà interpreta se stessa. Ma non solo. Oggi la bella influencer romana ha deciso anche di confermare una delle voci che stava circolando da giorni. Presto la vedremo al timone di un programma televisivo. Un altro piccolo tassello nella sua carriera ancora tutta da scrivere ma con delle ottime premesse. La De Lellis infatti ha ottenuto un ruolo importante: sarà conduttrice di un programma televisivo che nel mondo ha riscosso un grande successo. E’ lei stessa a confermarlo raggiante dai social: entra a far parte della squadra di Discovery che fa un altro grande acquisto!

Giulia de Lellis pronta per Love Island

Le parole di Giulia de Lellis dai social:

Come molti di voi sanno, uno dei miei sogni nel cassetto è sempre stato poter presentare un programma televisivo.

Sono quindi entusiasta di annunciare che condurrò la prima edizione italiana di Love Island che dopo aver raggiunto incredibili record in altre 18 nazioni arriva anche da noi !!!

Che dire..

Vorrei già spoileravi tutto..

Tornerò con più news quando potrò, per ora è tutto 🙂

Come sempre, Grazie a voi

G.

Il programma probabilmente andrà in onda prima su Discovery Plus per passare poi su Real Time. La notizia tra l’altro era stata data già oltre una settimana fa da Dagospia che aveva raccolto le voci in circolazione. Love Island sarà quindi il primo vero e proprio programma di Giulia che in questi ultimi tre anni ha fatto tanto anche in tv ma non come protagonista. Con Love Island invece si metterà alla prova in tutto e per tutto.

Love Island dovrebbe essere registrato questa estate per poi andare in onda subito dopo prima in piattaforma e poi in tv.