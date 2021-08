Rebecca e Zied stanno ancora insieme dopo 90 giorni per innamorarsi? Le news dagli Usa

Tra le coppie protagoniste dell’edizione di 90 giorni per innamorarsi in onda in estate su Real Time ci sono anche Rebecca e Zied! Chi segue il programma di TLC sa bene che i due stanno insieme da tempo e che si sono incontrati anche in Tunisia, terra di origine di Zied. Rebecca e il suo fidanzato, hanno avuto diverse discussioni ma alla fine il giovane tunisino ha deciso di lasciare la sua terra e la sua famiglia per iniziare una nuova vita in America al fianco di Rebecca. E un anno fa circa, nonostante la pandemia, è riuscito ad arrivare negli Usa dove ha ritrovato la sua fidanzata. Un anno dopo l’arrivo di Zied in America, come vanno le cose tra loro? Rebecca e Zied si sono sposati alla fine dei 90 giorni? Stanno ancora insieme? Possiamo raccontarvi qualcosa con le ultime news che arrivano dagli Usa e anche dai social dei protagonisti.

90 giorni per innamorarsi: Rebecca e Zied stanno ancora insieme?

Basta dare un occhio ai social per vedere che Rebecca e Zied sono oggi ancora una coppia! Le ultime foto dei due insieme sono state postate a metà luglio, una gita tra innamorati per i due! Possiamo anche dirvi che nonostante la pandemia, Rebecca e Zied alla fine si sono sposati. E’ possibile vedere anche il video delle nozze su YT e abbiamo deciso di mostrarvi alcune delle immagini che probabilmente andranno in onda nelle ultime puntate di 90 giorni per innamorarsi in questo agosto 2021.

Tra e altre immagini presenti sui social, anche gli scatti di vita quotidiana della coppia. Sia Zied che Rebecca hanno infatti postato di recente anche le foto della vaccinazione contro il covid 19. E poi ci sono le immagini di Rebecca e dei suoi tentativi di dimagrimento, di ritornare in forma ma non solo! Rebecca e Zied hanno passato molto più tempo insieme a causa del covid 19 e questo però non sembra aver provocato problemi ai due che ancora oggi, a qualche mese di distanza dalle nozze, sono felici e innamorati insieme. Il giovane fidanzato di Rebecca, ormai marito, tra l’altro sembra andare molto d’accordo con tutti gli amici della sua signora per cui questo amore, almeno per il momento, sembra essere davvero destinato a durare nel tempo!