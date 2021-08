Bake Off Italia 2021 presentati i concorrenti: conosciamoli

Real Time scalda i motori in vista della prossima stagione. E si partirà come ormai da tradizione, con uno dei cavalli di battaglia della rete. In onda il 3 settembre 2021 sul canale 31 del digitale, la prima puntata di Bake Off Italia 2021. Quest’anno il sottotitolo sarà “Cartoline dell’Italia” e immaginiamo che il programma ci regalerà un tour nel nostro bellissimo paese. Anche questa edizione di Bake Off sarà caratterizzata dalle regole imposte dalle norme anti covid, con una leggerezza diversa però rispetto alla passata stagione. E speriamo che si possa portare anche un po’ di spensieratezza in tv, grazie a tutti i concorrenti e ai volti amatissimi di Bake Off Italia. Conduce questa nona edizione del programma di Real Time, Benedetta Parodi. E siccome squadra che vince non si cambia, al suo fianco ritroveremo Damiano Carrara, Clelia d’Onofrio ed Ernst Knam.

Ora però è arrivato il momento di conoscere meglio i concorrenti di questa nona edizione di Bake Off Italia. Come potrete notare ce n’è davvero per tutti i gusti: da nord a sud Italia, giovani e meno giovani e anche tanti concorrenti che in Italia hanno trovato una seconda casa, nonostante abbiano origini diverse.

Bake Off Italia 2021: si parte a settembre

Vi ricordiamo quindi che la prima puntata di Bake Off Italia 2021 andrà in onda il 3 settembre alle 21,20 su Real Time.

Ecco i 16 concorrenti della nona edizione, iniziamo dalle donne:

Daniela (29 – Foggia) è una ballerina e insegnante in una scuola primaria a Milano. Ama la pasticceria e la danza e quando cucina non può fare a meno di ballare. Nel 2015 è stata nel cast di Amici di Maria De Filippi, ma non è riuscita ad arrivare al serale per via di un infortunio. Pensa di poter vincere perchè è molto competitiva, ma nella vita dice di essere un “pezzo di pane”.

Lola (49 – Roma) nata in Siberia, da piccola si è trasferita in Ucraina. Cresciuta in una famiglia di ballerini, ha dedicato la sua vita al ballo in giro per il mondo, per poi trovare l’amore in Italia e trasferirsi a Roma. Ora si divide tra il lavoro come fitness trainer e i suoi impegni di mamma. La pasticceria la rilassa e quando cucina è come se meditasse.

Gloria P. (41 – Roma) client advisor, è una mamma single di due bimbe, che sognava di diventare una restauratrice. Nel periodo delle due gravidanze ha scoperto la pasticceria e soprattutto la pasta di zucchero. Per lei la decorazione dei dolci è fondamentale. Il suo scopo è convincere Knam ad aprire una pasticceria insieme a lei a Roma.

Lora (27 – Genova) palestinese di origini, è in Italia da 8 anni per studiare fisioterapia. Si è sempre sentita straniera a casa sua, per questo ha deciso di trasferirsi molto giovane. Avrebbe voluto assecondare la sua passione per la cucina, ma non ha avuto i mezzi per farlo. Il suo sogno è aprire una pasticceria in Italia dove proporre dolci con un mix di tradizione araba, ebraica e italiana.

Rosanna (58 – Siracusa, SR) ex preside ora in pensione, ha vissuto per diversi anni in Scozia per insegnare italiano e i suoi dolci sono un mix delle sue origini siciliane e della sua anima scozzese. Si occupa di clown terapia negli ospedali e sta scrivendo un libro su un’esperienza che l’ha segnata nel profondo. Non mangia il cioccolato, ma non vuole che Knam lo scopra.

Pancrazia (48 – Erchie, BR) è una bracciante agricola e ha passato la vita a lavorare nei campi. Le è sempre piaciuto stare in cucina, ma nella piccola realtà del suo paese di campagna non ha mai potuto dare sfogo alle sue aspirazioni. Ha sempre messo da parte sè stessa per gli altri e Bake Off può essere la sua rivincita.

Natascia (22 – Savignano sul Rubicone, FC) è una studentessa di biologia della nutrizione. Ama fare i dolci fin da quando era piccola e i primi libri che ha comprato sono quelli di Benedetta Parodi. È una grande appassionata di Bake off e ha sempre sognato di partecipare come concorrente. Ha un legame molto forte con la campagna in cui vive e si definisce una ragazza “bucolica”.

Patrizia (67 – Napoli) è una casalinga napoletana orgogliosa delle sue origini. Appassionata di lievitati, li definisce una vera e propria magia. Le piace sperimentare e ha trasformato la sua casa in un “laboratorio” dove il cibo non manca mai. Prepara anche dolci moderni, ma al primo posto mette sempre la pasticceria tradizionale campana.

Gloria B. (18 – San Michele al Tagliamento, VE) studentessa, è cresciuta con uno scopo ben preciso: realizzare dolci. La pasticceria è il suo sogno e vuole partecipare a Bake off per dimostrare ai genitori che la sua è una passione reale. Ha fatto nuoto a livello agonistico e ammette di essere molto competitiva.

Naney (52 – Gradisca D’Isonzo, GO) argentina di origini, si è trasferita in Italia per amore. Cucina per il piacere di regalare una gioia agli altri e usa molto i social per mostrare i suoi dolci e per condividere le sue ricette, sia in italiano che in spagnolo. Ama cambiare spesso look ed è appassionata di cucito e di balli argentini.

E adesso passiamo agli uomini.

Edoardo (28 – Sesto Fiorentino, FI) studente di medicina e volontario del 118, sogna di diventare medico e di aprire una catena di pasticcerie a New York. Quando prepara i dolci usa anche gli strumenti del suo mestiere per essere preciso al millesimo. Per lui la pasticceria non è solo una passione, ma una carriera che vorrebbe intraprendere per far ricredere i suoi genitori.

Enrico (38 – Paderno Dugnano, MI) lavora come fabbro e operaio metalmeccanico, ma è pronto a cambiare vita. Anche se sembra lontano dal mondo della pasticceria, appena ha un minuto libero ama stare in cucina e mettere le mani in pasta. È un grande appassionato di fitness.

Gerardo (35 – Pignola, PZ) lavora a Milano in un laboratorio di biologia. Molto legato alla famiglia, grazie ai dolci ha riscoperto il legame con la madre, venuta a mancare quando era un ragazzino. Autoironico, creativo e amante delle arti, ha fatto parte di gruppi folkloristici, balla il tip tap, è stato direttore di coro e suona la tromba. Per lui la pasticceria è chimica, ma anche cuore.

Giacomo, in arte Peperita (38 – Milano), torna a Bake off dopo l’incidente avvenuto sotto il tendone lo scorso anno, che gli ha impedito di partecipare alla gara. Pugliese di nascita, vive a Milano dove è un impiegato di giorno e una drag queen di notte, quando si esibisce in esuberanti e divertenti spettacoli. Partecipa per diventare la prima drag queen pasticciera d’Italia e portare tutto il suo colore sotto il tendone.

Giuseppe (69 – Reggio Emilia) nato in Sicilia, poi trasferitosi in Emilia Romagna, è un ex tecnico radiologo e ha lavorato per più di 40 anni in pronto soccorso. Appassionato di poesia, scrive versi in vernacolare che dedica alle persone a lui care e alla sua terra. Vuole dimostrare che anche un pensionato può essere un bravo pasticciere e che nella vita non si smette mai di imparare.

Marco (26 – Genova) studente di scienze motorie, è un ex agonista di canottaggio. Ha dovuto interrompere la sua promettente carriera per un infortunio e, costretto a casa, ha trovato nella passione per i dolci la forza per rimettersi in gioco. Nella vita si definisce un “elefante in cristalleria”, ma la pasticceria gli permette di essere ordinato, anche se solo apparentemente.

Matteo (23 – Brescia) studente di ingegneria, ha iniziato a fare il modello per sostenere i suoi studi e concedersi qualche sfizio. La pasticceria per lui è matematica, la sua materia preferita, ma ha anche un legame con la madre, grande amante dei dolci. È un ragazzo molto competitivo e quando gareggia deve vincere.

Pedro (35 – San Gimignano, SI) di origini argentine, è arrivato in Italia per un dottorato ma, dopo aver conosciuto suo marito, ha deciso di cambiare vita e aprire un agriturismo. Ha fatto il giro del mondo in tre mesi visitando molti Paesi e durante questo viaggio ha imparato a conoscersi e accettarsi. Si definisce fin troppo competitivo.

Roberto (38 – Ventimiglia di Sicilia, PA) ha lasciato il suo paese alle porte di Palermo per intraprendere la carriera militare a Roma. Da poco è ritornato nella sua terra d’origine per stare vicino alla famiglia. Per lui la pasticceria si avvicina molto al mondo delle forze armate per la precisione e il rigore. La sua grande passione è l’equitazione.

Simone (18 – Bollate, MI) è cresciuto guardando Bake off e partecipare al programma è il suo sogno. Frequenta un istituto alberghiero e ama preparare ricette insieme alla sua adorata nonna. Preferisce la pasticceria moderna, anche se non disdegna quella classica, e cura molto la sua pagina Instagram, dove posta le sue creazioni. Pensa di avere quello che serve per vincere, nonostante la giovane età