Grande Fratello VIP 6 al via: anticipazioni prima puntata 13 settembre 2021

E’ tutto pronto per il debutto della sesta edizione del Grande Fratello VIP. Oggi 13 settembre 2021 prima puntata che sarà poi seguita da un secondo appuntamento al venerdì sera. Alfonso Signorini sempre più volto di Mediaset, dopo aver fatto compagnia al pubblico di Canale 5 per sei mesi nella passata stagione televisiva. Se non avete fatto indigestione, allora non perdete la prima puntata del GF VIP 6 di oggi che ci aspetta in diretta, si spera, prima delle 22 ( orario previsto di partenza, ci auguriamo 21,30 circa). Sonia Bruganelli e Adriana Volpe che sono le due opinioniste di questa nuova edizione del reality di Canale 5 hanno promesso che già dalla prima puntata ne vedremo delle belle. Non ci resta quindi che scoprire qualcosa in più su questa prima puntata del Grande Fratello VIP 6 al debutto oggi su Canale 5.

Iniziamo dal cast della nuova edizione del reality di punta di Canale 5.

Grande Fratello VIP 6 il cast: ecco tutti i concorrenti

Ainett Spephens, Aldo Montano, Alex Belli, Amedeo Goria, Andrea Casalino, Carmen Russo, Clarissa, Jessica e Lucrezia Hailé Selassié, Davide Silvestri, Francesca Cipriani, Gianmaria Antinolfi, Giucas Casella, Jo Squillo, Katia Ricciarelli, Manila Nazzaro, Manuel Bortuzzo, Miriana Trevisan, Nicola Pisu, Raffaella Fico, Samy Youssef, Soleil Anastasia Sorge, Sophie Codegoni e Tommaso Eletti sono pronti a mettersi in gioco al cento per cento per vivere un’esperienza unica e irripetibile, senza contatti diretti e influenze esterne.

Ad aggiudicarsi la vittoria e il montepremi finale di 100 mila euro (metà del quale andrà in beneficienza) sarà colui o colei che riuscirà a restare il più a lungo possibile nel loft di Cinecittà, passando indenne a nomination ed eliminazioni a sorpresa.

Grande Fratello VIP 6 anticipazioni prima puntata 13 settembre 2021

Nel corso di questi giorni, tramite dei video di presentazione e delle domande piccanti, sono state già create delle dinamiche che potrebbero, si spera, infiammare anche la prima puntata del GF VIP 6. Generalmente i primi appuntamenti sono parecchio mosci visto che assistiamo solo alle passerelle dei vip che vengono presentati al pubblico. Sonia Bruganelli in una diretta ieri ha promesso un interessante faccia a faccia tra due concorrenti che a quanto pare si sono conosciuti in modo ravvicinato anche fuori dalla casa. Chi potrebbero essere? Bhè chi conosce la cronaca rosa e il mondo del gossip sa bene che c’è una amicizia, o forse anche qualcosa in più tra Gianmaria Antinolfi, nella casa con il merito di essere l’ex di Belen, e Soleil Sorge…Le prime scintille saranno tra i due? La Bruganelli inoltre consiglia di non perdere di vista Tommaso Eletti, visto che anche lei lo ha preso di mira…

Grande Fratello VIP 6: dove vedere il reality di Canale 5

Oltre alle finestre di day-time su Canale 5 e Italia 1, i telespettatori possono seguire in diretta i protagonisti del reality vip tutti i giorni sui canali free Mediaset Extra (dalle 9.00 alle 6.00 del mattino successivo) e La5 (tutti i giorni dall’una di notte). Inoltre, è possibile seguire live le vicende della Casa attraverso l’app Mediaset Infinity e rimanere aggiornati sempre grazie al sito ufficiale grandefratellovip.mediaset.it e ai profili social del programma (Facebook, Twitter, Instagram).