Raffaella Fico vs Soleil Sorge: è già lite in diretta al Grande Fratello VIP 6

Neanche il tempo di mettere piede in casa che al Grande Fratello VIP è è scoppiata la prima litigata in diretta tv. Ad essere coinvolte in questo acceso “scambio di opinioni” è la influencer Soleil Sorge e la showgirl Raffaella Fico. La due giovani sono arrivate ad affrontarsi a viso aperto a seguito di una nomination fatta dalla americana, che poi è sfociata in un tira e molla piuttosto isterico.

Come già anticipato, tutto nasce dalle prime nomination di questa sesta edizione di Grande Fratello VIP. A Soleil Sorge è stato chiesto di fare la sua nomination in maniera pubblica e non nel segreto del confessionale. Essendo tutti da poche ore dentro la casa, tutte le “vippone” chiamate a fare le nomination hanno dato dei nomi dovuti a sensazioni vissute sul momento e dunque senza reali ragioni per voler fuori dai giochi qualcuno. Dopo le prime tre nomination, è arrivato il turno di Soleil Sorge…

Raffaella Fico vs Soleil Sorge: lite in diretta al Grande Fratello VIP 6

Nel corso della prima puntata di Grande Fratello VIP 6, Soleil Sorge decide di nominare Raffaella Fico: “Non ho ancora avuto modo per potermi non farmi piacere qualcuno però mi fido di te Alfonso che mi dicevi che mi guadava male e quindi nomino Raffaella Fico“. Immediata la risposta della showgirl partenopea: “Ah! Pensa che lei mi stava antipatica e questa sera quando l’ho vista avevo cambiato pensiero… E invece... Questo favore te lo ricambierò subito”.

Da qui, fra le due, si instaura una gara a chi ha l’ultima parola sulla faccenda. Soleil replica iniziando a giustificarsi spiegando per quale motivo ha fatto il nome di Raffaella Fico: “Non potevi dire Manila perché in hotel siamo rimaste rinchiuse fuori e c’è stato un momento di risate insieme. Con Carmen abbiamo parlato di balli e se la nomino esce la mia insegnante di ballo. Katia stessa cosa. Ainett era la mia vicina di stanza. Le principesse le ho conosciute… e quindi per esclusione…”.

Iniziano a volare le prime scintille 💥 #GFVIP pic.twitter.com/cVKjNccamy — Mediaset Infinity (@MediasetPlay) September 13, 2021

Ma nonostante Raffaella Fico le aveva appena detto di non doversi giustificare, Soleil ha voluto chiudere il discorso con un “bye bitch!” rivolto alla showgirl campana. Una esclamazione che non passa inosservata alle orecchie di Raffaella Fico tanto che lo sottolinea nel dibattito con Alfonso Signorini: “Io sono abbastanza sopra le parti… Mi ha detto una parolaccia che comunque non è carino da dire… Non rispondo alla provocazione perché la trovo abbastanza di basso livello. Non me la sono presa ma quella roba non la potresti nemmeno citarla”.

Soleil corre ai ripari spiegando che “bye bitch significa ciao str*nza” e che a suo dire non è offensivo o scorretto in quanto è stato detto “fuori dalla prima serata”. Raffaella Fico sovrasta Soleil urlando: “Mamma mia com’è perfida! Mi dispiace perché fra donne solitamente c’è solidarietà. Però, vabbè, non le starò simpatica…”. Fra le due sembra l’inizio della fine.