SoleilS Sorge e il faccia a faccia con Antinolfi: “Eri ossessionato da me”

Non ha mai nascosto di aver provato dei sentimenti molto forti per Soleil Sorge il bel Gianmaria Antinolfi che prima di entrare nella casa ha conosciuto una ragazza con la quale ha iniziato una relazione. Adesso che ha rivisto Soleil, sua compagna di avventura nella casa del Grande Fratello VIP 6, non ha potuto fare a meno di parlare con gli altri inquilini di questa relazione, nonostante sia una cosa del passato. Ha spiegato che c’era una relazione tra i due, una conoscenza più che altro perchè Soleil non era intenzionata a fidanzarsi, glielo aveva detto in modo molto chiaro. Ma la Sorge, che ha subodorato qualcosa dai racconti fatti agli altri amici in casa, ha voluto avere un faccia a faccia con Antinolfi per mettere i puntini sulle i.

Il faccia a faccia tra Soleil e Gianmaria nella casa del Grande Fratello VIP 6

“Sono sempre stata chiara, ti ho sempre detto le cose come stavano. Io ti ho dato il massimo che potevo e la chiarezza. La vicinanza con te la sento più in amicizia. Per questo stavamo per ore a giocare alla Playstation o a chiacchierare, ma da parte mia non c’era il trasporto” ha spiegato Soleil in una chiacchierata nel bagno. Ma visto che Gianmarcia a qualcuno aveva detto che forse Soleil lo aveva incontrato nel moment sbagliato, ci ha tenuto a precisare anche questa questione: “Non è che non era il momento giusto, non c’era proprio la voglia di una relazione con te. Sono chiara, non lo apprezzi? Eri diventato troppo pesante, l’hai fatto con quell’altra, l’hai fatto con me e io non ce la faccio. Quando ti fissi sei così.“

E poi: “Tu hai bisogno di un altro tipo di donna, che non sono io, lo capisci vero? Eri un po’ ossessionato, oppressivo, con cose che non mi va di affrontare qui. Ti presentavi sotto casa, ovunque, ti sei presentato 40 volte a Napoli. Al limite del limitare la mia libertà personale. Per me certe cose non sono accettabili. Io non riesco a sottostare a certi atteggiamenti”.

Ma non solo. Soleil ha saputo quello che Gianmaria ha detto su di lei e non ha gradito le parole usate. Del resto anche in diretta nella prima puntata si era fatto notare all’Antinolfi che fare la lista delle donne ( e dire quello che c’è stato o non c’è stato, non è da uomini). E Soleil lo ha ribadito: “Queste battutine che fai ho pensato fossero frutto di rancore. Quello che hai fatto non mi piace affatto. Perché una donna deve avere un uomo che dice in giro ‘Ah sì me la sono sc****a’?. Ma ti pare una cosa bella? Ma anche soltanto un bacio. Questo è mortificante, ma come ti permetti ad andare a dire in giro queste cose?! Mi viene da piangere. “

E ancora: “Quello che fai è mortificante. Soprattutto per me che ci tengo così tanto. Sai benissimo che le cose vengono interpretare in mille modi e le persone iniziano a dire cose che non voglio. Perché mi hai fatto questo? Soprattutto con me che ho cercato sempre di tutelare il tuo cuore e i tuoi sentimenti dall’inizio“.