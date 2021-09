Ascolti 20 settembre 2021 prima serata: I Bastardi di Pizzofalcone vs GF VIP 6, chi vince?

Prima sfida inedita del lunedì sera per il Grande Fratello VIP 6 e le fiction di Rai 1. Per la serata del 20 settembre 2021 la Rai propone una delle fiction più amate degli ultimi anni alla sua terza stagione. Parliamo de I Bastardi di Pizzofalcone che arriva sul piccolo schermo con un po’ di ritardo rispetto alla tabella di marcia. La serie infatti, avrebbe dovuto vedere il suo debutto nel 2020 ma a causa del covid , le riprese sono slittate e poi i tempi di lavorazione si sono inevitabilmente allungati. E che la fiction sia stata girata in era covid, lo abbiamo visto sin dalla prima puntata. Pazzesche alcune immagini della città praticamente deserta e molti altri momenti in cui i soli protagonisti erano gli attori principali della serie. I Bastardi quindi, capaci di incollare davanti alla tv anche più di 6 milioni di spettatori, tornando con la terza stagione e un mistero da svelare: chi ha messo la bomba? Il pubblico ritroverà la voglia, dopo due anni, di continuare a seguire le vicende dell’ispettore Lojacono e di tutta la squadra?

Lo scopriremo solo con i dati auditel che stanno per arrivare, come sempre i numeri che tanto piacciono a chi fa l’analisi degli ascolti, arriveranno dopo le 10. Nel frattempo possiamo anche fare una piccola riflessione sulla terza puntata del Grande Fratello VIP 6 andata in onda ieri, una delle peggiori della storia. Lo scorso anno, di questi tempi, eravamo tutti qui a chiederci chi fosse lucifero, l’Ares Gate si era scatenato, Francesca con la K aveva regalato le sue prime perle, le dinamiche in casa prendevano vita con la guerra tra la stanza arancione e la stanza blu. Quest’anno, con un cast ancora una volta pazzesco e 22 personaggi che potrebbero smuoverla quella casa, l’80% della puntata è stato dedicato alle sorprese. Alle sorprese…A una settimana dall’inizio del gioco. Nelle due precedenti edizioni, anche a causa della pandemia, il capitolo sorprese imperversava di meno. E invece eccoci qui, tutto ritorna nello stesso modo. Si parla di quello che succede fuori e non di quello che succede dentro la casa. Una roba parecchio assurda. Perchè se hai un cast di quel livello, devi per forza fare altro, dare spazio alle dinamiche ( avevamo Miriana Trevisan pronta a dire la qualunque su Manila Nazzaro e invece…Avevamo la Cipriani che aveva dato del Peppa Pig a Goria e invece…). E invece il vuoto, il nulla cosmico.

Adesso la palla passa al pubblico, che già alla seconda puntata del Grande Fratello lo aveva bocciato a pieno ( si erano superati di pochissimi i 2 milioni di spettatori medi nella serata). Vedremo quindi che cosa succederà con questo terzo, noioso e imbarazzante appuntamento con il reality di Canale 5 che sembrava quasi una puntata di Verissimo o di Domenica Live, si lo stesso Domenica Live che è stato chiuso….Pensate un po’…

Gli ascolti del 20 settembre 2021: ecco i dati auditel della prima serata

Ma adesso passiamo ai numeri. Ecco l’analisi con tutti i dati.

Gli ascolti dell’esordio de I bastardi di Pizzofalcone, i dati della prima puntata

4.500.000 per la prima puntata della fiction di Rai 1 con il 21,7%

Gli ascolti della terza puntata del Grande Fratello VIP 6

2.578.000 spettatori con il 17,5%. per la terza puntata del Grande Fratello VIP 6

Passiamo alle altre reti.

Su Rai2 Jumanji – Benvenuti nella giungla 869.000 spettatori (4.1%). Su Italia1 Attacco al potere 3 ha raccolto 1.474.000 spettatori pari al 7.2%. Su Rai3 Presadiretta è visto da 1.417.000 spettatori (6.6%). Su Rete4 Quarta Repbblica totalizza un a.m. di 788.000 spettatori (4.9%). Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare registra 341.000 spettatori con il 2%. Su Tv8 Il codice da Vinci segna 404.000 spettatori pari all’1.7%. Sul Nove Little Big Italy è seguito da 394.000 spettatori (1.8%).