Primi baci al GF VIP 6: Manuel Bortuzzo e Lulù si lasciano andare

Una settimana dopo…Una settimana dopo ecco i primi baci e le prime tenere effusioni nella casa del Grande Fratello VIP 6. Era evidente che tra Manuel Bortuzzo e la principessa Lulù ci fosse una bella alchimia e a quanto pare, questo feeling sta pian piano diventando anche altro. Una coppia che piace ad alcuni spettatori ma non proprio a tutti. Molti fan del GF VIP avrebbero voluto vedere i due più protagonisti di altre dinamiche in casa e invece, almeno per il momento, si stanno leggermente defilando. Ma siamo ancora all’inizio e stare dietro a 22 concorrenti ( che poi in realtà sono 24) non è facile. Per cui tutto potrebbe succedere e in questo momento Manuel e Lulù hanno deciso di pensare alla loro “coppia”. Era stata la principessa a confermare che tra lei e Manuel c’erano stati dei baci a stampo nel letto ma questa notte, i due si sono lasciati andare a coccole ed effusioni ben diverse. I baci passionali non sono mancati. I due ragazzi sono single e giovani, liberi di farsi travolgere dalla passione. Vedremo che cosa succederà!

Nell’ultima puntata del Grande Fratello VIP 6 quando Signorini aveva chiesto a Manuel un commento su questo avvicinamento che tutti avevano notato tra lui e la principessa, il Bortuzzo aveva detto: “Siamo due persone molto sensibili e quindi penso che sia bello il fatto che entrambi sentiamo di dimostrare la nostra sensibilità con l’affetto. Ci siamo trovati molto su questo“.

Manuel Bortuzzo e Lulù sono la prima coppia del GF VIP 6

C’è da dire che di solito il pubblico del Grande Fratello si affeziona da subito alle coppie, ancora prima che queste si formino ma nel caso di Manuel e Lulù c’è un alone di dubbio. Qualcuno infatti non crede alla buona fede della principessa che a detta di molti, starebbe giocando, come si fa bene nei reality. Ma è davvero possibile che sia così, e se fosse così, Manuel non se ne accorgerebbe? Noi vogliamo puntare sulla buona fede di due ragazzi che si stanno conoscendo e scambiando qualche innocente bacio, vedremo poi nelle prossime settimane come finirà!

Immaginiamo comunque che di tutto questo si parlerà nella puntata del Grande Fratello VIP 6 in onda oggi. Se di un bacio finto tra Elisabetta Gregoraci e Pretelli si è parlato per mesi, di questi baci veri, quanto mai si potrà discutere?