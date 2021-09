Al GF VIP 6 le opinioniste pop con le imbarazzanti battute di cui non avevamo bisogno

Abbiamo capito la linea sposata da Alfonso Signorini e da tutta la squadra del Grande Fratello VIP 6. Abbiamo capito che in quel di Mediaset solo Barbara d’Urso è stata tacciata da fare tv spazzatura, mentre agli altri si perdona praticamente di tutto. Ma davvero anche la sceneggiata di farci credere che ci siano due signore del “popolo” a commentare le gesta dei concorrenti, anche no…Che le due opinioniste pop non siano state messe lì a caso, è parecchio ovvio, come è altrettanto ovvio che siano state ben istruite su quello che avrebbero dovuto dire e sul come dirlo. Il risultato? Parecchio imbarazzante. Hanno aperto bocca la prima volta per dire una cosa che si potevano risparmiare. Una piccola parentesi sul “politicamente corretto”. Che la principessa Lulù sia una ragazza molto più bella senza trucco, senza ciglia finte, senza quel rossetto sulle labbra, lo abbiamo detto e pensato tutti. Da qui però a dirle: “Quanto sei brutta” in prima serata, davanti a 2 milioni di spettatori ( Andrea Casalino stai tranquillo che i 4 di cui parlavi, sono solo un lontano ricordo) ce ne passa. Non è questione di politicamente corretto, ma di educazione e rispetto. Perchè noi non sappiamo se Lulù dietro a quel mascherone di trucco che indossa, nasconde delle insicurezze. Non sappiamo niente di questa ragazza e non siamo nessuno per sputare veleno.

Ovviamente le due, hanno regalato anche altre perle, come le frecciate banali e piene di clichè contro Raffaella Fico.

Che imbarazzo le opinioniste pop

Anche qui apriamo una parentesi. Signorini ha accusato la Fico ( come hanno fatto poi le sue discepole) di aver detto di essere single anche se in realtà era fidanzata. Lo stesso Signorini aveva già pronte delle foto fatte ben prima che la Fico entrasse, con lei al mare insieme a Piero, il suo fidanzato. Eppure ha pensato bene di fare uscire le foto sulla rivista, dopo l’inizio del GF VIP: Quindi precisamente, di che cosa stiamo parlando? Tra l’altro manco fosse il segreto di Fatima. La Fico, due minuti dopo la diretta del GF VIP ha detto di essere felicemente impegnata…Le due mitiche opinioniste, le hanno fatto notare che è un imprenditore…Ok e quindi? Ancora con questa storia che ci si debba fidanzata con gente che ha un lavoro diverso, con questa storia che le soubrette o le modelle vanno a caccia dei ricconi? Ma siamo seri? Le donne lavorano, si mantengono da sole. E poi sti cavoli, ma se anche fosse ? Non se ne può davvero più della deriva che questo reality ha preso ormai da tempo e quando vi chiedete come mai, le prime puntate siano state le meno viste di sempre, rivedete i contenuti che regalate, e le perle che liberate al pubblico. E magari scrivete anche meglio i nomi dei concorrenti al conduttore, totalmente incapace di ricordare una sola dinamica per come realmente sono andate le cose.