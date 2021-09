Ad Amici 21 le sfide cambiano tutto: due eliminazioni, news e anticipazioni

E’ stata registrata oggi, 29 settembre 2021, una nuova puntata di Amici 21. La puntata, come saprete andrà in onda domenica pomeriggio. Mediaset infatti ha deciso di lasciare in onda alla domenica il talent di Maria de Filippi. Si torna quindi il 3 ottobre su Canale 5 ma è già tempo di news e anticipazioni. Iniziamo dal capitolo sfide, perchè come vedrete, ne succederanno di tutti i colori nella puntata e alla fine, due allievi che avevano conquistato il banco, sono stati eliminati. Curiosi quindi di avere gli spoiler di questa puntata di Amici 21? Ecco tutte le anticipazioni della prossima puntata pomeridiana del programma di Maria de Filippi. Buona lettura!

Amici 21 news e anticipazioni: la sfida di Dario

Iniziamo dal capitolo Dario. Il ballerino è arrivato nella scuola voluto da Veronica Peparini. Carola alla fine ha deciso di fare la sfida, come aveva suggerito Alessandra Celentano, proponendosi in modo autonomo credendo nelle sue potenzialità. E così il ballerino ha fatto la sfida con la bravissima Carola che, come pronosticato da Alessandra, ha vinto, dimostrando di essere davvero un ottimo elemento. Ma anche Dario è piaciuto a tutti tanto che è stato deciso di dargli la possibilità di fare una nuova sfida. Avrebbe dovuto sfidare Christian, scelto da Veronica visto che Mirko, non aveva riavuto la maglia ma…Alessandra Celentano ha ridato la maglia al ballerino dopo la sua esibizione, quindi Mirko era a tutti gli effetti un allievo. Per questo la Peparini ha scelto di mandare in sfida Mirko e non Christian. E alla fine come era davvero prevedibile, a vincere è stato Dario. Mirko quindi è rimasto nella scuola meno di un mese ma ha avuto la sua possibilità.

Le sfide di canto: le anticipazioni di Amici 21 per il 3 ottobre 2021

Capitolo canto. Come avrete visto in settimana, era arrivata una cantante, scelta dalla Pettinelli, che sembrava davvero poter avere tutte le carte in regola per entrare nella scuola. La sfida era stata voluta proprio da Anna che aveva scelto Flaza, definita trasparente dalla coach. Ma a quanto pare i giudici chiamati a dire la loro su questa sfida non l’hanno pensata come la Pettinelli tanto che alla fine Flaza ha vinto la sfida.

Capitolo Giacomo. Finalmente il cantante ha avuto modo di fare la sfida ed è stato scelto Kendy, che era entrato solo la passata settimana. La sfida voluta da Rudy, si è conclusa con la vittoria di Giacomo e quindi anche Kendy è stato eliminato. Per lui davvero una permanenza breve nella scuola di Amici 21.

Vi ricordiamo che Amici 21 torna quindi domenica pomeriggio alle 14. Almeno per il momento, il talent di Canale 5 resta in onda alla domenica e non sarà quindi trasmesso al sabato! Appuntamento alle prossime anticipazioni.