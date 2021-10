Manuel torna a dormire con Aldo Montano e Lulù minaccia di lasciare il GF VIP 6: “Troppo stress”

In questa storia non storia tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè, non salviamo nessuno dei due per un semplice motivo. La principessa è ossessiva, possessiva, immatura, stra viziata e parecchio egoista. Forse si è fatta un film, forse la sua è una strategia, non lo sappiamo. Ma non è la sola a sbagliare in questo momento. Anche Manuel ha le sue colpe. Da buon protagonista del Grande Fratello VIP 6 si sente un peso addosso, questo è chiaro e forse crede che al di fuori il pubblico apprezzi la relazione e che quindi si debba tenere stretta Lulù per avere lo spazio che serve in prima serata e andare avanti. Sta sbagliando anche lui. E molti spettatori lo stanno facendo notare. Manuel dovrebbe essere chiaro con Lulù perchè è palese a tutti che al Bortuzzo, freghi zero di Lulù. Avete presente il momento in cui ieri Alex Belli p corso da Manuel, dopo la lettera della sua fidanzata e lo ha abbracciato, piangendo sulla sua giacca bianca? Ebbene si, una giacca bianca che poteva essere sporcata dal fondotinta dell’attore. Manuel non ha fatto una piega, non si è preoccupato del gesto di Alex a differenza di quanto succede per i baci di Lulù. Per un semplice motivi: il problema non è il rossetto o il trucco, il problema è che la ragazza è asfissiante. Se anche Manuel avesse in un primo momento provato qualcosa per Lulù, di certo con il suo atteggiamento, come ha più volte detto Sophie Codegoni, lo avrebbe fatto scappare , che è poi quello che è successo realmente. Anche ieri sera la Selassiè, invece che comprendere il momento di difficoltà di Manuel, che tra l’altro avrebbe una stanza per dormire da solo ma preferisce stare con i suoi amici, ha avuto un atteggiamento immaturo ed egoista. Ha minacciato di lasciare la casa, sfogandosi con il Bortuzzo.

Grande Fratello VIP News: Lulù minaccia di lasciare il gioco

Le parole della principessa a Manuel dopo la diretta del 4 ottobre 2021:

Stasera volevo solo dormire con te ed essere coccolata, ma non so come fare per essere un peso e quindi sto zitta e sto male perché non so cosa devo fare perché ci tengo veramente tanto e non so come dirtelo di più e non voglio che tu ti allontani da me ma proprio mai. Io ho voglia di passare dei momenti con te e qua non posso durante il giorno. Tu rimani fermo, non mi rispondi. Prima ti davo dei baci sul collo e tu continuavi a parlare e sono piccole cose che mi feriscono. Vorrei andare via perché ho troppo stress qua dentro e non posso sopportare perché nella vita ho troppi problemi da affrontare e non ce la faccio. Qua ho stress in più che non mi fa bene.

E ancora:

Non sto chiedendo a te di risolvere i miei problemi. Non sei un appiglio perché non ho bisogno di appendermi a qualcuno. Io vorrei dormire più volte con te perché voglio stare con te. Non voglio che pensi che sono pazza… Scusami se ti ho dato questo stress stasera ma volevo parlarti in maniera serena perché ci tengo veramente tanto perché tu sei speciale.

Lo sfogo della principessa è arrivato dopo che per l’ennesima volta Manuel ha ribadito di voler dormire con Aldo Montano, cosa che alla fine ha fatto realmente, per fortuna. Bortuzzo infatti questa volta non ha mollato la sua posizione: