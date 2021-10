Una serata senza social: cresceranno gli ascolti del Grande Fratello Vip e non solo?

Una serata molto particolare quella di ieri, erano anni infatti che non si assisteva a un down dei social così lungo. Dalle 17 circa, di ieri pomeriggio, a mezzanotte, Facebook, Instagram e l’app di messaggistica Whatsapp non hanno funzionato. Un giorno, il 4 ottobre 2021, che passerà alla storia. Dagli Stati Uniti poche comunicazioni ufficiali da parte dei dirigenti di Facebook ma l’assenza dei due social e di Whatsapp ha davvero mandato in crisi milioni di persone che si sono riversate su altri social e su altre app per scambiarsi messaggi e vocali. Una serata quindi, all’insegna degli anni 90 in qualche modo ( chiaramente per i giovanissimi Tik Tok era on line e per altri c’era anche Telegram). E’ chiaro però che Facebook resta il principale social, un social tramite il quale molti si informano anche, leggendo articoli e guardando video. Bene, come avranno passato la serata tutte le persone che di solito si lasciano distrarre dai social, avranno accesso la tv e avranno regalato magari al Grande Fratello Vip 6 gli ascolti più alti da quando è iniziato? Potrebbe succedere e non solo per il down dei social.

La puntata del 4 ottobre del Grande Fratello VIP potrebbe essere la più vista dall’inizio a oggi per un altro motivo. La totale assenza di concorrenza sulle altre reti, almeno per un certo tipo di pubblico. La giornata di ieri infatti è stata caratterizzata, in Italia, dalle elezioni amministrative ( e regionali per la Calabria). Il che significa che sulle altre reti, da Rai 1 a Rete 4 passando per La7, ha dominato l’informazione politica con i vari TG di approfondimento, i programmi di informazione e la classica Maratona Mentana. Il pubblico in cerca di qualcosa con cui rilassarsi potrebbe aver scelto il GF VIP e diciamolo, se neppure nella serata di ieri il reality di Signorini avesse superato una certa soglia, sarebbe davvero un flop clamoroso per il programma di Canale 5.

Gli ascolti della prima serata del 4 ottobre 2021: chi vince?

Oggi quindi grande interesse anche per i dati auditel, in questa giornata così strana. Con i dati di ascolto relativi alla prima serata di ieri, capiremo meglio quello che sarà successo in una giornata davvero parecchio strana. Non solo la prima serata, anche i programmi in onda dalle 17 in poi potrebbero aver “giovato” dell’assenza dei social, e anche questo, lo scopriremo solo con i dati di ascolto in arrivo alle 10.

Per la puntata del GF VIP 6, la settima di questa stagione, il risultato è 3.131.000 con il 21.6%. Il reality vince la serata e porta a casa il miglior risultato ma non era difficile. Su Rai 1 è imbarazzante il risultato di Porta a Porta visto da 1.431.000 con l’ 8.5% di share.

Quelli che il Lunedì fa 790.000 spettatori pari al 4.3% di share. Su Italia 1 – dalle 21.42 alle 23.44 – l’esordio di Mystery Land – La Grande Favola dell’Ignoto pareggia con Rai 2 con 782.000 spettatori con il 4%. Su Rai3 Maschi Contro Femmine ha raccolto davanti al video 1.338.000 spettatori pari ad uno share del 6.2%. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 570.000 spettatori con il 3.5% di share. Su La7 TGLA7 Speciale Elezioni ha registrato 825.000 spettatori con uno share del 4.5%. Su Tv8 Creed II segna 504.000 spettatori con il 2.6%.