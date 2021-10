Patrizia Mirigliani lancia una frecciata a Manila Nazzaro dopo il suo commento su Nicola

Patrizia Mirigliani non ci sta e dimostra di non gradire in nessun modo quello che Manila Nazzaro ha detto qualche giorno fa nei confronti di suo figlio Nicola. Nella puntata di lunedì sera, se non erriamo, Alfonso Signorini aveva fatto notare a Manila che era stata proprio lei a dire delle cose a Soleil su Nicola. Le aveva detto che nella casa doveva cercare un punto di riferimento diverso, che Nicola, non poteva essere un appiglio, una persona sulla quale contare. E probabilmente la Mirigliani, con il suo post social “contro” Manila, si riferiva proprio a questo. La Mirigliani, ha commentato con una foto quanto accaduto: “Mi spiace constatare che anche a una mia miss si sposti la corona“. La Nazzaro in puntata aveva spiegato che le sue frasi non erano contro Nicola ma che servivano per far capire a Soleil che avrebbe dovuto allearsi con una donna. Le parole di Manila a quanto pare non hanno convinto Patrizia Mirigliani che pensava forse che, visto il rapporto esistente tra lei e la bella ex Miss Italia, ci sarebbe stata una sorta di protezione maggiore per Nicola. E invece molte persone più grandi nella casa, questo va detto, non hanno forse capito davvero Nicola. Pensiamo a Katia Ricciarelli che più volte ha fatto delle battute di pessimo gusto dicendo di non capirlo quando parla, e anche Jo Squillo ha detto delle cose molto forti sul conto del Pisu. Probabilmente anche per questo alla fine Patrizia Mirigliani ha deciso di rompere il silenzio e prendere una posizione.

Sui social la mamma di Nicola, sembra trovare l’appoggio di molte persone che non hanno gradito l’atteggiamento di Manila Nazzaro.

Patrizia Mirigliani delusa dall’ex Miss Italia

Una follower scrive a Patrizia: “che donna sei. Spesso chi si riempie la bocca di belle parole poi non ha l’animo per compiere altrettante buone azioni. Non te ne curare Patrizia, sarà l’ennesima occasione per Nicola di crescere e comprendere. Non si può dire lo stesso per Manila.” E ancora: “Io sono d’accordo, non é stato per niente bello il discorso che Manila ha fatto,dire che Nicola per Soleil non può essere niente perché non ha nulla da dare é di cattivo gusto ognuno di noi ha qualcosa da dire e da dare. Detto ciò un a lei che con eleganza asfalta.“

C’è però anche chi prende le difese dell’ex miss Italia e scrive: “mi dispiace signora Mirigliani, ma purtroppo anche lei non ha colto per niente il senso del discorso di Manila… farebbe meglio a riascoltare tutto… e in ogni caso suo figlio che io adoro e che salvo ogni volta dal televoto ha bisogno di essere pungolato… quelli che lo deridono sono altri…. GRANDE MANILA.”

Non solo. Ci sarebbe stato anche un altro episodio che forse ha fatto arrabbiare mamma Patrizia avvenuto nelle ultime ore e che potrebbe riguardare proprio Nicola. Ma visto che non ha citato nulla lei, non lo faremo noi!