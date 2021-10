Jo Squillo deluse da Sophie Codegoni: nomination amara

Come sempre il post puntata del Grande Fratello VIP regala momenti molto più interessanti della puntata. E’ successo anche dopo la puntata dell’8 ottobre 2021 del reality di Canale 5. In particolare a causa delle nomination si è accesa una discussione parecchio seria tra Sophie Codegoni e Jo Squillo. L’ex tronista di Uomini e Donne è stata chiamata a fare le nomination palesi e ha fatto il nome di Jo. Ha motivato la sua nomination dicendo che sapeva che nessun altro l’avrebbe votata , e che quindi non sarebbe stata a rischio. Ed effettivamente la Squillo non è andata al televoto, dove invece si sfideranno Miriana Trevisan, Raffaella Fico e Gianmaria Antinolfi. Ma non ha comunque digerito bene il voto di Sophie che ha poi anche cercato di motivare la sua scelta, dicendo che in questa settimana ci sono state delle cose che non le sono piaciute e anche che ha sentito una certa distanza tra lei e Jo, una sorta di mancanza di attenzioni. Ed è per questo che alla fine la Codegoni, liberamente ha fatto quel nome. Jo ha ribadito che si è sentita tradita da una “sorella”.

Secondo questa logica quindi le donne non dovrebbero nominarsi ma è una cosa che Sophie non condivide.

Battibecco al GF VIP 6 tra Sophie Codegoni e Jo Squillo

Sophie quindi c’è rimasta male per le accuse che le sono state mosse da Jo Squillo, che l’ha definita anche una stratega e ha commentato: “Addirittura darmi della stratega perché ti voto… La cosa che mi dispiace di più è sentirmi dire da una donna intelligente e che ci fa insegnamenti filosofici durante la giornata che sono una stratega e che sono la classica ragazza con il viso d’angelo e che dice le cose cattive. Va bene questa cosa che siamo tutte sorelle, ma se non vi posso nominare perché siamo tutte sorelle allora giochiamo a uomini contro donne.“

Le due chiariranno come succede sempre tra i concorrenti del Grande Fratello VIP 6 oppure non ci sarà nulla da fare? Non ci resta che seguire il reality di Canale 5 per capire che cosa accadrà tra Jo e Sophie.