Amici 21 news e anticipazioni: un’altra doppia eliminazione

Che cosa vedremo nella puntata di Amici 21 in onda domenica pomeriggio su Canale 5? Come sempre la puntata è stata registrata oggi, mercoledì 20 ottobre e sono disponibili sul web le anticipazioni che ci rivelano tutti, ma proprio tutti i dettagli di questa nuova puntata. Siete pronti quindi per scoprire quello che è successo in questo nuovo appuntamento? Per voi tutti gli spoiler che riguardano in particolare due eliminazioni che arriveranno nella puntata di Amici 21 in onda il 24 ottobre alle 14 su Canale 5.

Amici 21 news e anticipazioni: Flaza eliminata

Finalmente Lorella Cuccarini ha fatto quelllo che avrebbe dovuto fare nello stesso momento in cui aveva visto tutti i video di Flaza e tutte le mancanze di rispetto che la cantante aveva avuto. Già perchè Flaza non solo si era comportata male, non aveva rispettato le regole, non aveva rispettato le persone che lavorano per lei e anche i compagni. Ma aveva anche avuto da ridire dopo tutto il discorso che Maria le aveva fatto in puntata. Eppure la De Filippi come fa spesso, aveva cercato di capire le ragioni della cantante, cercando anche di spiegarle che cosa non stava andando bene. E invece lei era tornata in casetta lanciando persino accuse assurde alla produzione. E a quanto pare, a giudicare da quello che è successo nella puntata di oggi, le cose non sono andate meglio nelle giornate successive. Flaza ha continuato ad accumulare ritardi e oggi si è parlato del suo ennesimo ritardo alla prova per i costumi, motivo che avrebbe spinto Lorella Cuccarini a prendere la sua decisione. Flaza lascia la scuola.

Amici 21 news e anticipazioni: Giacomo eliminato

E’ stata una settimana molto impegnativa per Giacomo che forse non ha recepito molto bene le richieste di Rudy Zerbi. Il suo insegnante lo aveva richiamato, mettendo in discussione il suo impegno, il fatto che fosse indietro e dovesse recuperare. Ma a quanto pare neppure sotto pressione il cantante ha dato il meglio e Rudy ha deciso di eliminarlo. Nella puntata capiremo poi meglio le altre motivazioni che hanno spinto il coach a prendere questa decisione.

