Un nuovo chiarimento tra Manuel e Lulù, Bortuzzo parla di “porte aperte” e lei torna a sognare

Dopo giorni di lontananza, tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè sembra essere tornato il sereno. La principessa ci era rimasta davvero molto male dopo la puntata di lunedì, nel vedere una reazione gelida da parte del Bortuzzo e se ne era dispiaciuta davvero tanto. Parlando con i suoi amici, nella casa del Grande Fratello VIP 6 aveva ribadito che non poteva fingere di non provare determinate cose per Manuel, sarebbe stata una falsa a negare i suoi sentimenti. Per questo ha continuato a stare male. Ieri sera però tra i due c’è stata una sorta di riavvicinamento. Per molti fan del Grande Fratello, l’ennesimo errore di Manuel che sta illudendo Lulù. Per altri il Bortuzzo si sarebbe reso conto che senza una storia di cui parlare, non ci sarebbe molto da dire sul suo conto ( i più cattivoni bisogna ammetterlo). In ogni caso se in un primo momento molti spettatori si erano schierati dalla parte di Manuel, adesso fanno tutti il tifo per Lulù comprendendo il suo modo di essere e di fare.

Ma vediamo che cosa si sono detti ieri Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè con le ultime news dal Grande Fratello VIP 6.

Manuel e Lulù di nuovo vicini? Ecco le ultime news dal GF VIP 6

Le parole di Manuel a Lulù:

Siamo tutti diversi, con esperienze diverse, però è bello il loro legame ( parlando del rapporto tra Nicola Pisu e Miriana Trevisan). Una frase bella che mi è piaciuta, su Nicola, è stato quando qualcuno ha detto ‘Se ti piace bene altrimenti chiudi’ e Miriana ha risposto ‘perché devo chiudere, perché devo sbattere le porte in faccia a Nicola?’. Questa cosa mi è piaciuta tanto. Lei non ha chiuso a priori. Io ho pensato ‘che brava che è stata’. […] Ieri sono andata in confessionale sono andata e ho detto ‘ma se sapevo che potevamo andare nella Love Boat ve lo chiedevo per me e Manu’. Alla fine eravamo gli unici più vicini e ci stava

E ancora le parole che tornano a far sognare Lulù:

Però capisci che quando qualcuno lascia la porta aperta, anche nel caso suo, è una porta che non significa che avranno un lieto fine. Cioè non vuol dire che la porta è aperta ed allora Nicola andrà a segno. Porta aperta significa che Nicola potrà mettersi con Miriana, forse. E allora le porte aperte certo che ci sono anche tra noi. Io ho lasciato le porte aperte. Nella consapevolezza che un giorno le cose possono andare. Perché non credo sia una cosa da precludere tra noi. Per me una porta si chiude se succede qualcosa di grave. Se ti odio o non voglio nulla da te chiudo, altrimenti lascio aperto

E voi che cosa ne pensate di queste parole di Manuel, ha solo creato delle nuove aspettative in Lulù o ha fatto bene a dirle quello che pensa a prescindere da quella che sarà la sua reazione?

