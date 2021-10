Sophie e Gianmaria litigano di nuovo: tutta colpa della carta igienica

Nella casa del Grande Fratello VIP 6 non mancano le litigate e ancora una volta i protagonisti di un faccia a faccia molto acceso sono stati Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni. L’imprenditore non si rassegna e continua ad andare avanti nel suo corteggiamento con Sophie tanto che nella giornata di ieri ha deciso di provare a conquistarla con il romanticismo. Sul letto le ha fatto trovare una serie di bigliettini in cui le dedicava tante parole d’amore, parole di canzoni famose. Un gesto che avrebbe dovuto sorprendere Sophie ma che invece ha innescato una reazione totalmente diversa da parte della Codegoni che non ha gradito.

Gianmaria e Sophie Codegoni litigano ancora e questa volta c’è anche la carta igienica

Gianmaria, come dicevamo, ha provato a conquistare Sophie con delle frasi d’amore, che Manuel gli ha suggerito. O meglio, il Bortuzzo stava cantando e Adinolfi ha preso appunti. Le frasi scelte non sono piaciute molto a Sophie che parlando con Alex ha detto che avrebbe preferito un solo bigliettino con parole sincere dettate dal cuore. Leggendone uno in particolare ha commentato: “Questo senso di niente passa se ci sei tu! Questa frase in particolare mi ha messo un nervoso, mi sento presa per il cul*, sono incazzata nera. Ma manco mi saluti la mattina, non sarà troppo? Too much, falsissimo!”.

“Scriviglielo… ma fai a cag*re, nella carta igienica!”, le ha suggerito Alex. Detto fatto. La Codegoni ha preso quindi un pezzo di carta igienica e ha scritto al suo spasimante che è un grande “fake”. Anzi precisamente gli ha scritto: “Ma fai a cag*re, fake!”.

Dopo aver visto il biglietto, l’imprenditore si è sfogato con Jessica e le ha detto: “Mi ha scritto ma vai a cagar* fake… le dovevo dire: ‘sai cosa ci devi fare con questo?’. Le direi di non permettersi mai più di mancarmi di rispetto perché io non l’ho mai fatto”, si è sfogato Gianmaria con Jessica. La principessa ha quindi provato a spiegare a Gianmaria il motivo per il quale Sophie se la fosse tanto presa: “Lei mi ha detto che anche se poteva essere carino il gesto non è partito da te perché i bigliettini li ha fatti Manuel. Lei avrebbe preferito il bigliettino unico, con un pensiero a parole tue.“

