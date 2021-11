Karina Cascella al vetriolo contro Alex Belli e Soleil Sorge: pesanti accuse

Non è la prima volta che Karina Cascella si esprime su quello che succede nella casa del Grande Fratello VIP 6, questa volta è andata alla carica contro Alex Belli e Soleil Sorge. Come saprete nella puntata del Grande Fratello VIP in onda ieri sera, sono stati mostrati i famosi video della notte di Halloween, con i baci tra Soleil e Alex e quelli tra Sophie e Alex. Non sono stati gli unici visto che Sophie ha anche baciato Soleil…Tutto questo non è piaciuto alla Cascella che via Social ha fatto sentire la sua voce.

Karina Cascella contro Alex Belli e Soleil ma non solo

Karina proprio non ce l’ha fatta a trattenersi e ha dichiarato: “Schifo totale. Un programma che va in onda 24 ore su 24 che guardano anche i ragazzi. E cosa mostrano? Soleil che limona con Alex, Alex che poi limona con Sophie, Sophie che poi limona con Soleil. Non c’è pregiudizio su nulla che sia amore, ma ci sono messaggi ambigui di promiscuità che fanno davvero vomitare!

E ancora: “ E non mi parlate di “lezioni di baci tenute da un attore” perché per me sono solo una banda di persone senza cervello e senza dignità”.

Ma non solo. La Cascella invitando tutti a non confondere l’amore con la spazzatura, ha voluto anche spiegare meglio la sua posizione, dopo aver ricevuto molti messaggi. E ha spiegato: “Nella home di Instagram mi sono venuti fuori i video terribili, spazzatura di Alex che limona con Soleil. Dicono che io sono ossessionata da questa tizia, ma a me non me ne frega proprio nulla. Poi Alex limona con Sophie e alla fine Soleil e Sophie limonano. Questa roba fa schifo, anche a livello di scambio. Un ragazzino che guarda potrebbe chiedere cosa fanno quei tre. Sono partiti alcuni messaggi di alcuni malati di mente che dicono che sono rimasta nel medioevo. Perché oggi avere una famiglia, un compagno, non tradire non è una cosa normale. Se tu hai una vita così sei antica. Un’altra capra mi scrive ‘ti fanno così paura vedere due donne che si baciano.”

E ancora: ” Lui ha una moglie fuori, che è tale e quale a lui. E le due ragazze sono davvero disposte a qualunque cosa. Io trovo anormale tutto ciò, vedere un uomo che bacia una donna, che poi la donna bacia un’altra donna.“

Non sarà che prima o poi ci ritroveremo Karina nella casa del Grande Fratello VIP 6 al posto di Delia Duran per un faccia a faccia con Alex Belli?

