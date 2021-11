Bake Off Italia 2021: la puntata dell’amore elimina la nonna del tendone, ecco chi è

Bake Off Italia 2021 continua a cavalcare alcuni dei grandi classici del programma. Uno di questi è la puntata sull’amore, oggetto delle tre prove anche della puntata del 5 novembre 2021. I pasticceri amatoriali si sono dovuti cimentare con una nuova prova creativa, una nuova prova tecnica ed una altrettanto nuova prova a sorpresa tutte ispirate agli affetti familiari o all’amore nel senso più ampio del termine.

E a proposito di affetti familiari, la prima prova di questa puntata di Bake Off Italia 2021 ha visto entrare in scena tre storici “nonni” ed ex concorrenti: Enrica, Giustina e Antonino. A loro è stato dato il compito di portare sotto il tendone degli esempi per la prova creativa e di spalleggiare i giudici nelle interviste durante le “cucinate” dei concorrenti. Ma chi è stato eliminato in questa decisiva puntata? Scopriamolo qui di seguito.

Bake Off Italia 2021: la puntata dell’amore

Nella prova creativa, abbiamo visto arrivare in studio tre “nonni” di Bake Off Italia: Enrica, Giustina e Antonino. Ai pasticceri amatoriali, invece, è stato dato il compito di realizzare dei ravioli dolci e dei ravioli salati. Nella prova tecnica è stato chiesto ai concorrenti di realizzare una torta a cuore, una Coricheddu sarda, ideata dalla chef ospite Gianfranca Dettori. Peperita ha potuto far sfruttare il suo vantaggio conquistato con il Grembiule Blu: riceverà una lezione privata da parte della ospite. Nonostante le minuziose indicazioni, Peperita non riesce a salire sul podio della prova tecnica. Questa è la classifica dei giudici dal peggiore al migliore: Patrizia, Natascia, Gerardo, Gloria, Daniela, Lola, Peperita, Enrico, Simone e Roberto.

Nella prova a sorpresa, i concorrenti hanno dovuto realizzare una Love Cake: una torta a piacere ma che, al taglio lasciava trasparire un messaggio di amore nei confronti di uno dei loro cari arrivato sotto il tendone per fargli una sorpresa. La puntata si conclude con l’assegnazione del Grembiule Blu e con l’eliminazione. A vincere per la seconda il Grembiule Blu è il più giovane fra i concorrenti in gara, Simone. A dover lasciare il programma è al contrario la più anziana del gruppo: la partenopea Patrizia.

