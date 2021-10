Bake Off Italia 2021: Patrizia ha un malore in esterna, abbandona la prova tecnica

Nuovo incidente di percorso per la truppa di pasticceri amatoriali di Bake Off Italia 2021: nella puntata del 29 ottobre del talent show di Real Time, la pasticcera amatoriali Patrizia ha accusato un malore nel corso di una delle tre prove organizzate dai giudici del programma.

Nel dettaglio, la 67enne di Napoli ha preferito non proseguire la gara a causa del grande calore misto all’agitazione della gara quando si è trovata a dover cucinare in una prova in esterna sulle colline della Val di Non, in Trentino Alto Adige. La donna è stata subito allontanata dai banconi e portata dalla produzione in un luogo più riparato dal sole. Benedetta Parodi ha intervistato Patrizia subito dopo l’accaduto e la concorrente ha spiegato di sentirsi doppiamente male in quanto colpita dai rimorsi di non essersi cimentata con la prova tecnica, che ha dovuto saltare per cause di forza maggiore.

Bake Off Italia 2021: la puntata divina del 29 ottobre

Tema della puntata del 29 ottobre 2021 di Bake Off Italia è stata la pasticceria divina, ispirata ai miti delle divinità. Nella prova creativa, i pasticceri amatoriali hanno dovuto creare una torta paradiso ma con sette strati e sette farciture diverse. Come già anticipato, la prova tecnica è stata una prova in esterna e si è svolta in Trentino Alto Adige, per la precisione nei pressi del Castello di Thun in Val di Non. La prova da realizzare era una inedita Torta di Mele Renette nella ricetta ideata da Damiano Carrara.

In questa prova, la concorrente Patrizia non ha partecipato a causa di un malore; dunque la classifica tecnica ha visto un posto in meno nell’elenco generale. Dal peggiore al miglior pasticcere: Daniela, Lola, Gerardo, Roberto, Simone, Gloria, sul podio Peperita, Natascia ed Enrico al primo posto.

Nella prova a sorpresa, i concorrenti hanno dovuto realizzare tre dolci: un dolce al miele, un dolce al cucchiaio e con yogurt ed infine una torta all’uva. I pasticceri hanno lavorato in coppia: Gloria con Natascia, Gerardo con Daniela, Peperita con Patrizia, Lola con Simone, Enrico con Roberto. Il Grembiule Blu questa settimana è andato alla drag Peperita. L’eliminato della settimana non c’è stato: i tre giudici hanno graziato i tre peggiori della settimana, ovvero Roberto, Patrizia e Gerardo.

