Bake Off Italia 2021: il babà di Marisa Laurito elimina un pasticcere molto amato, ecco chi è

Il livello di preparazione fra i concorrenti di Bake Off Italia 2021 inizia ad alzarsi e anche i concorrenti più amati iniziano a cedere di fronte alle temibili prove organizzate dai tre giudici del programma: Ernst Knam, Damiano Carrara e Clelia D’Onofrio. Esattamente quanto accaduto nella puntata del 22 ottobre 2021 in cui a lasciare il programma è stato uno dei pasticceri amatoriali più amati fin dall’esordio di questa nuova stagione.

L’ottava puntata di Bake Off Italia 2021 ha avuto come tema lo “spirito” ma inteso come alcool. Le tre prove ideate dai giudici per questa puntata hanno coinvolto preparazioni legate al mondo degli alcoolici: biscotti farciti, babà e una immancabile capatina all’Oktoberfest. Scopriamo com’è andata la puntata del 22 ottobre di Bake Off Italia 2021.

Bake Off Italia 2021: l’ottava puntata del 22 ottobre

Nella prima prova, la prova creativa, i pasticceri amatoriali hanno dovuto creare 100 biscotti, di cui 50 biscotti con una farcitura liquorosa (un ripieno o nell’impasto) mentre altri 50 biscotti secchi da inzuppare in un liquore. Nella seconda prova, la prova tecnica, i pasticceri hanno dovuto realizzare il babàone di Ernst Knam sotto la spiritosa supervisione dell’ospite Marisa Laurito. Anche questa volta c’è stato un passaggio misterioso: la presenza nella ricetta di due birre, una chiara ed una scura. I concorrenti hanno dovuto indovinare quale delle due inserire nella crema pasticcera e quale usare come bagna del babà. Conclusa questa seconda prova, la classifica dei giudici è stata la seguente: ultima Daniela, poi Pedro, Enrico, Patrizia, Gerardo, Peperita, Natascia, Gloria, sul podio Simone, Roberto e Lola.

Ultima prova, la prova a sorpresa, è stata la realizzazione di un piccolo menù da Oktoberfest: un bretzel con salsicce, un prosciutto in crosta di pane accompagnata da una salsa di rafano, quattro biscottoni di pan di zenzero, quattro mele caramellate. Enrico, possessore del Grembiule Blu, ha potuto eliminare una delle pietanze dal menù: ha rimosso il prosciutto in crosta di pane. A puntata abbiamo scoperto il verdetto dei giudici: il nuovo Grembiule Blu è andato a Lola mentre il concorrente eliminato è stato Pedro. Nella prossima puntata, i pasticceri amatoriali viaggeranno verso la seconda prova in esterna di questa edizione.

