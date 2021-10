Bake Off Italia 2021: la puntata social eliminata il pasticcere fotogenico, ecco chi è

Le trasmissioni tv più amate dal pubblico sono da sempre molto social… e Bake Off Italia 2021 questa settimana lo è stata, ma in maniera letterale. La puntata del 15 ottobre del programma condotto da Benedetta Parodi ha avuto come tema proprio il mondo dei social e del web. La prova creativa, la prova tecnica e la prova a sorpresa sono state ispirate ai selfie, alle mode del cosiddetto foodp0rn social e dagli influencer.

E proprio a proposito di influencer, nel corso della prova tecnica Bake Off Italia ha avuto il piacere di ospitare sotto il tendone il giovane LuCake: una celebrità di Instagram da 260mila follower che ha portato il suo sorriso ed una sua ricetta di fronte agli agguerriti concorrenti in gara. Scopriamo cos’è successo nella puntata del 15 ottobre di Bake Off Italia 2021.

Bake Off Italia 2021: la puntata del 15 ottobre

Nella prova creativa i pasticceri amatoriali hanno dovuto realizzare una shag cake: una torta la cui decorazione esteriore ricorda pelo. In questa prova Simone ha potuto sfruttare il bonus guadagnato col Grembiule Blu: avere 10 minuti in più per completare questa prova. Ha potuto regalare i 10 minuti anche ad altri suoi compagni d’avventura: Pedro, Gerardo, Enrico, Daniela e Natascia.

Nella prova tecnica, i pasticceri amatoriali hanno dovuto realizzare una torta definita Superlike dall’influencer Luca Perego; LuCake (il suo ome sui social) l’ha chiamata così in questo è la torta protagonista dello scatto che ha fatto il record mi piace sui suoi profili social. La classifica stillata dai giudici è stata la seguente, dal peggiore al migliore: Patrizia, Simone, Gloria, Matteo, Daniela, Lola, Peperita, Gerardo, Pedro, Natascia, Enrico e Roberto. La puntata si è chiusa con la prova a sorpresa: realizzare una selfie cake, una torta ispirata al loro volto.

Concluse le tre prove settimanali, i pasticceri hanno potuto prendere un attimo di fiato in attesa dei verdetti dei tre giudici del programma. Clelia D’Onofrio ha assegnato il nuovo Grembiule Blu che questa volta è andato a Enrico. È toccato invece ad Ernst Knam punire il peggiore fra i tre peggiori di puntata: Simone, Matteo e Pedro. A dover lasciare il tendone di Bake Off Italia 2021 è stato Matteo, il modello tanto bello quanto sfortunato questa settimana.

