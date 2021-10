Bake Off Italia 2021: le torte vegane fanno fuori uno dei peggiori concorrenti in gara, ecco chi

Bake Off Italia 2021 continua senza sosta proponendoci ogni settimana temi e sfide sempre diversi. Questa volta, nella puntata dell’8 ottobre 2021, i tredici pasticceri amatoriali in gara si sono dovuti cimentare con una puntata a tema vegano: i prodotti della terra sono stati gli assoluti protagonisti in tutte e tre le sfide classiche della trasmissione. In poche parole, è stata una puntata con pietanze tipicamente salate e come spesso accade il salato porta grande smarrimento fra i concorrenti…

Oltre alle tre prove con ortaggi e frutti di ogni genere, la puntata è stata arricchita dalla presenza di una ospite speciale: al food blogger Carlotta Perego, specializzata proprio nelle tematiche bio e vegan. Ma come sono andate le sfide? E chi è stato eliminato? Ecco il riassunto della sesta puntata di Bake Off italia 2021.

Bake Off Italia 2021: le prove della puntata vegana

Nella prova creativa, i concorrenti hanno dovuto realizzare una tarte tatin ma con soli vegetali. Attraverso una catena di scelte, i pasticceri amatoriali hanno assegnato un vegetale diverso da assegnare ad un avversario fra quelli a disposizione. Solo in pochi sono riusciti a fare un buon lavoro: in molti hanno servito ai due giudici sono una torta rustica o addirittura quasi una specie di pizza farcita, a giudicare dal sottile strato di impasto.

Nella prova tecnica, i pasticceri amatoriali hanno dovuto realizzare una panna cotta al caffè ideata dalla blogger eco-bio Carlotta Perego. La sfida già di per sé non era molto facile, ma a rendere ancor più tensiva la sfida è stato il passaggio misterioso che stavolta ha oscurato nella ricetta il tempo massimo con cui realizzare l’intero dessert. A metà prova, Benedetta Parodi ha rivelato al pubblico che i pasticceri hanno avuto a disposizione due ore. La classifica degli assaggi ha visto agli ultimi tre postii Marco, Gerardo e Patrizia. Sul podio, invece, Simone (terzo posto), Enrico (secondo posto) e Lola (primo posto).

Chiude la puntata la prova a sorpresa, ovvero una Green Cake: creare una torta della tradizione a scelta dei pasticceri ma realizzata sui colori del verde (e senza colori artificiali). Spinaci, pistacchi, menta e tè matcha: i pasticceri si sono sbizzarriti. Il Grembiule Blu questa volta è andato a Simone. Marco invece è stato l’eliminato; il ragazzo è stato punito non solo per la brutta performance nelle tre prove ma anche per una sfilza di ultimi posti incassati in molte di queste prime sei puntate di Bake Off Italia 2021.