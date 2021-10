Bake Off Italia 2021, dinamiche tutte al femminile: grembiule blu ed eliminata il 1 ottobre

La sfida sotto il tendone di Bake Off Italia 2021 torna alle origini: dalla puntata andata in onda questa sera 1^ ottobre 2021, la gara fra i pasticceri amatoriali torna al classico tutti contro tutti. Quindi niente più gironi e niente più prove salvezza. Benedetta Parodi e i tre giudici sono tornati finalmente ad annunciare la prova creativa, la prova tecnica e la temibile prova a sorpresa ideata da Clelia D’Onofrio. L’eliminato è stato scelto facendo una media delle tre prove realizzate nel corso della puntata.

La gara torna alle origini nella brutta ma anche nella buona sorte: a fine di questo nuovo appuntamento, infatti, è stato assegnato anche il primo Grembiule Blu dell’anno, che regalerà un importante vantaggio al pasticcere più meritevole. Scopriamo cos’è successo nella puntata del 1^ ottobre 2021 di Bake Off Italia.

Bake Off Italia 2021: puntata al cioccolato il 1^ ottobre 2021

La prova creativa ha visto i concorrenti cimentarsi con la celebre torta del giudice Ernst Knam: la Tris. I pasticceri amatoriali si sono dovuti solo ispirate alla celebre torta con tre mousse di cioccolato diverse per realizzare un loro personalissimo dolce. La prova è andata bene a pochi concorrenti: i giudici sono stati davvero molto critici.

La prova tecnica è stata la prima prova in esterna di questa edizione. I concorrenti si sono trasferiti a Perugia per realizzare una torta tipica della città ma nella rivisitazione al cioccolato ideata da Ernst Knam: la torna in questione è la Ciaramicola. Questa è stata la classifica dopo gli assaggi: all’ultimo posto Marco, tredicesima Gloria, dodicesima Peperita, undicesima Lola, decimo Roberto, nono Matteo, ottavo Enrico, settima Natascia, sesto Gerardo, quinta Naney, quarto Pedro. Podio: terza Daniela, secondo Simone e prima classificata Patrizia.

E per ultima è arrivata la prova a sorpresa che ha chiesto ai pasticceri di realizzare delle tortine su stecco, a mò d gelato per intenderci. Questa insolita prova creativa ha delineato le ultime preferenze per decretare il migliore della settimana, i concorrenti salvi e l’eliminato.

Il grembiule blu è andato a Patrizia. Salvi Simone, Natascia, Pedro, Daniela, Enrico, Gloria, Matteo, Gerardo, Roberto e Lola. Ad andare a rischio eliminazione sono stati Marco, Naney e Peperita. Ma l’eliminazione è ricaduta su Naney artefice di troppi errori sparsi in tutte e tre le sfide.