Che litigata tra Sabrina Salerno e Samuel Peron, lei era pronta ad andare via

Sabrina Salerno e Samuel Peron sulla pista di Ballando con le Stelle sono sempre stati due grandi professionisti nel non rivelare che c’era qualche problemino. Solo adesso che tutto è passato Sabrina Salerno rivela la litigata con il suo maestro di danza. Sabrina e Samuel sono tra le coppie più amate e seguite di Ballando, il percorso della cantante non è stato semplice, ha fatto fatica ad aprirsi, a raccontarsi. Oggi lei si fida completamente di Peron ma le prime due puntate di Ballando con le Stelle sono state un po’ una battaglia per loro due. Lei questa volta si racconta al settimanale Oggi e rivela quella litigata avvenuta prima della terza puntata. Il ballerino ha sempre preteso molto dalle sue allieve e sapendo che Sabrina poteva dare di più non si è arreso, lei è esplosa.

Cosa è successo tra Sabrina Salerno e Samuel Peron

La cantante era arrivata al punto di volere lasciare il programma, mentre lei prendeva ancora le misure, lui le diceva di buttarsi. Poi è andata via anche Mietta a cui è legatissima da 30 anni. Si è ritrovata da sola e ha pensato che quello non fosse il programma per lei, che non fosse il suo posto. Si è scagliata contro Samuel Peron alla rivista Oggi confessa: “Gli ho detto che non potevamo funzionare, che non eravamo ben assortiti, e le sue coreografie non mi piacevano”.

“Poi mi sono resa conto che stavo facendo tutto da sola e gli ho chiesto scusa. È stato difficile per me ammettere di avere sbagliato, le mie posizioni in genere sono toste. Grazie a questo programma mi sto mettendo in discussione” ha aggiunto concludendo che dopo quel momento difficile e di contrasto oggi ballerebbe anche bendata con Samuel. Decisa adesso a proseguire il ballo anche dopo Ballando con le Stelle. Andrà avanti fino alla fine e i risultati si stanno già vedendo.

