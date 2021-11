Patrizia de Blanck di nuovo al GF VIP per dire la sua verità sulla storia con Giucas

Nella puntata del Grande Fratello VIP 6 in onda ieri, si è parlato ancora una volta dei flirt di Giucas Casella. Della serie, se la lista della spesa la fa Bettarini non va bene, ma se a raccontare tutto della sua vita privata ( e quindi anche di quella delle signore tirate in ballo) è Giucas Casella, allora cambia tutto. Ebbene si! Giucas ieri ha rivelato di avere avuto una storia con Patrizia de Blanck che prontamente, via social, ha poi risposto. “C’è una donna con cui Giucas Casella ha avuto un flirt segreto e lui non ha risparmiato tutti i dettagli focosi di questo flirt. Sapete chi è? Patrizia De Blanck!” ha detto il conduttore del GF VIP. Cosa che è stata confermata poi anche da Giucas Casella.

Patrizia de Blanck e Giucas Casella hanno avuto un flirt?

“È stata una mia ex… è venuta a casa mia, tutto è successo!”, confida Giucas Casella. “Perché la De Blanck veniva a casa tua?” ha quindi chiesto il conduttore del reality di Canale 5. Giucas, che forse non si aspettava questa domanda, ha poi commentato: “Mi veniva a trovare perché avevamo un’amicizia particolare… C’è stata una frequentazione, lei è una che ricorda tutto nei minimi particolari, può parlare lei. Sono uno che dice sempre la verità.“

E ovviamente non poteva che arrivare dai social anche la replica di Patrizia, che casualmente, stava guardando il reality di Canale 5 e ha subito commentato quello che stava succedendo. E sempre casualmente, ha rivelato che presto andrà al Grande Fratello VIP 6 a dire la sua verità su questa vicenda. “Una storia con Giucas Casella? Presto andrò al GF Vip e racconterò la verità” ha scritto Patrizia che è stata una delle protagoniste indiscusse della passata edizione del GF ed è pronta a quanto pare, a tornare nella casa di Cinecittà. Staremo a vedere.

