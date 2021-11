Alessandra Celentano e Raimondo Todaro che bacio ad Amici 21 (VIDEO)

La puntata di Amici 21 in onda oggi 28 novembre 2021, si è aperta con un momento di quelli che piacciono tanto a Maria de Filippi: una sfida tra professori. Per tutta la settimana infatti, la maestra Celentano e Lorella Cuccarini hanno studiato una coreografia pensata da Raimondo Todaro, per dimostrare tutte le loro abilità nel latino. Una rumba sensualissima che entrambe le maestre hanno ballato con Raimondo Todaro. A giudicare la sfida è stata Francesca Tocca che però non ha trovato un vero motivo per dare un voto più alto a una delle due insegnanti. Ed è per questo che alla fine la Tocca ha detto che non se la sentiva di dare un giudizio, trovando sia Alessandra che Lorella bravissime. Maria quindi ha colto subito la palla al balzo: “Non c’è nessun problema, faremo un altro ballo e la settimana prossima darò io un giudizio. Io sicuramente trovo il modo di scegliere tra le due” ha detto la conduttrice.

Ma quello che ha fatto infiammare il pubblico a casa, come quello in studio, è stato uno dei momenti del ballo di Raimondo Todaro con la maestra Celentano. I due infatti, reduci da una bachata che aveva sconvolto tutti, si sono anche lasciati andare a un bacio passionale che ha davvero lasciato tutti senza parole.

Alessandra Celentano e Raimondo Todaro che bacio ad Amici 21

La maestra e Raimondo hanno infiammato quindi lo studio con questo bacio, sotto gli occhi di una incredula Francesca Tocca che non ha potuto che ammirare tanto feeling!

il mondo della danza sa. sa che la maestra celentano è LA maestra. #Amici21 pic.twitter.com/KExyYXKEQL November 28, 2021

Non è finita qui, perchè a quanto pare la prossima settimana ne vedremo ancora delle belle. Visto che alla fine Francesca Tocca non ha scelto tra Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano, la prossima settimana le due maestre si sfideranno ancora, forse sulle note di un paso doble, staremo a vedere. Chissà magari sarà Lorella Cuccarini la prossima volta a sorprenderci.

